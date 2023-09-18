التخطيط: 17% من سكان مصر استفادوا من مشروع حياة كريمة حتى الآن

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة استفاد منها حتى الان 17% من سكان مصر الذين يعيشون فى 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالى 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.

وعن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، أشار التقرير إلى أن تم رصد 30 مليار جنيه فى خطة 22/2023 بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة عن هذا الرقم.

وقال التقرير إنه سيتم عمل مسح لقرى المرحلة الثانية بالتعاون بين شركة دار الهندسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على الاحتياجات الشاملة لقرى المرحلة الثانية ورصد الفجوات التنموية.

وأكد التقرير أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه. لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه. وتم تخصيص 150 مليار جنيه فى خطة عام 23/2024 لاستكمال باقى مشروعات المرحلة.