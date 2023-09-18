إعادة لوحة فان جوخ المسروقة منذ أكثر من 3 سنوات بطريقة غريبة.. صور

وكانت لوحة بيت القسيس للرسام الهولندى، قد سُرقت في مارس 2020 من متحف خارج أمستردام مباشرةً والذي تم إغلاقه بسبب الوباء، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رجلاً مجهولاً أعادها داخل حقيبة زرقاء كبيرة، وكانت اللوحة ملفوفة بالبلاستيك ومحشوة في غطاء وسادة، ولا تزال الوسادة بداخلها أيضًا، وفقا لموقع "روب ريبورت".

وقال آرثر براند، المحقق الفني الذي استلم اللوحة المسروقة، لصحيفة وول ستريت جورنال: "إن استعادة شيء كهذا هو حلم دائمًا، كثير من الناس قد اعتبروا بالفعل أنها ضاعت إلى الأبد."

وكان براند يعمل مع الشرطة للعثور على لوحة فان جوخ المسروقة، والتي تم أخذها من المتحف الهولندي سينجر لارين في بداية جائحة كوفيد، ومن جهته قال جان رودولف دي لورم، مدير متحف سينجر لارين، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن لصًا اخترق بابًا زجاجيًا في الساعة 3:15 صباحًا وغادر ومعه اللوحة على دراجة نارية، وبينما تم القبض على رجل على خلفية السرقة في عام 2021، إلا أن اللوحة ظلت مفقودة.

على ما يبدو، تواصل شخص ما مع براند منذ بضعة أسابيع قائلاً إنه يمكنه إعادة لوحة فان جوخ المسروقة، أعطاه براند عنوانه في أمستردام، ووفاءً بكلمته، قام الرجل الغامض بتسليم اللوحة إلى براند.

رسم فان جوخ حديقة بيت القسيس في نوينين في الربيع عام 1884، قبل خمس سنوات من اكتمال لوحة ليلة النجوم، وهي تصور حديقة في منزل رجال الدين حيث كان والده قسًا، وتستخدم الدهانات الزيتية على الألواح الخشبية، ويبلغ طول اللوحة 11 بوصة فقط وطولها 22 بوصة، وقدر براند أن قيمة اللوحة تتراوح بين 3.2 مليون دولار إلى 6.4 مليون دولار.

وكان العمل الفني به بعض الخدوش الصغيرة بعد إعادته، وهو موجود حاليًا في متحف فان جوخ في أمستردام للترميم، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، حيث قد تستغرق أسابيع أو أشهر حتى يتم عرض لوحة فان جوخ مرة أخرى، وقال جرونينجر إن اللوحة "عانت، لكنها، للوهلة الأولى، لا تزال في حالة جيدة".