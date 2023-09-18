إعادة لوحة فان جوخ المسروقة منذ أكثر من 3 سنوات بطريقة غريبة.. صور

إعادة لوحة فان جوخ المسروقة منذ أكثر من 3 سنوات بطريقة غريبة.. صور
التاريخ
9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعيدت لوحة مسروقة للفنان الكبير فنسنت فان جوخ ، وهى لوحة بيت القسيس فى نونين فى الربيع الشهيرة، والمفقودة منذ أكثر من 3 سنوات.
وكانت لوحة بيت القسيس للرسام الهولندى، قد سُرقت في مارس 2020 من متحف خارج أمستردام مباشرةً والذي تم إغلاقه بسبب الوباء، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رجلاً مجهولاً أعادها داخل حقيبة زرقاء كبيرة، وكانت اللوحة ملفوفة بالبلاستيك ومحشوة في غطاء وسادة، ولا تزال الوسادة بداخلها أيضًا، وفقا لموقع "روب ريبورت".
وقال آرثر براند، المحقق الفني الذي استلم اللوحة المسروقة، لصحيفة وول ستريت جورنال: "إن استعادة شيء كهذا هو حلم دائمًا، كثير من الناس قد اعتبروا بالفعل أنها ضاعت إلى الأبد."
لوحة فان جوخ المسروقة بعد إعادتها
وكان براند يعمل مع الشرطة للعثور على لوحة فان جوخ المسروقة، والتي تم أخذها من المتحف الهولندي سينجر لارين في بداية جائحة كوفيد، ومن جهته قال جان رودولف دي لورم، مدير متحف سينجر لارين، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن لصًا اخترق بابًا زجاجيًا في الساعة 3:15 صباحًا وغادر ومعه اللوحة على دراجة نارية، وبينما تم القبض على رجل على خلفية السرقة في عام 2021، إلا أن اللوحة ظلت مفقودة.
على ما يبدو، تواصل شخص ما مع براند منذ بضعة أسابيع قائلاً إنه يمكنه إعادة لوحة فان جوخ المسروقة، أعطاه براند عنوانه في أمستردام، ووفاءً بكلمته، قام الرجل الغامض بتسليم اللوحة إلى براند.
لوحة فان جوخ
رسم فان جوخ حديقة بيت القسيس في نوينين في الربيع عام 1884، قبل خمس سنوات من اكتمال لوحة ليلة النجوم، وهي تصور حديقة في منزل رجال الدين حيث كان والده قسًا، وتستخدم الدهانات الزيتية على الألواح الخشبية، ويبلغ طول اللوحة 11 بوصة فقط وطولها 22 بوصة، وقدر براند أن قيمة اللوحة تتراوح بين 3.2 مليون دولار إلى 6.4 مليون دولار.
وكان العمل الفني به بعض الخدوش الصغيرة بعد إعادته، وهو موجود حاليًا في متحف فان جوخ في أمستردام للترميم، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، حيث قد تستغرق أسابيع أو أشهر حتى يتم عرض لوحة فان جوخ مرة أخرى، وقال جرونينجر إن اللوحة "عانت، لكنها، للوهلة الأولى، لا تزال في حالة جيدة".
MENAFN18092023000132011024ID1107092069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.