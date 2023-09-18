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دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية سيد درويش بمشاركة هانى شنودة

9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، إذ بدأت الاحتفالية بتسجيل نادر للسلام الوطني من ألحان الفنان العظيم سيد درويش، ثم كلمة الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وعرض فيلم تسجيلي عن سيد درويش من إعداد وحدة التصوير عالي الجودة بدار الكتب.


الموسيقار هانى شنودة يعزف مقطوعة لسيد درويش


وتحدث الموسيقار الكبير هاني شنودة عن مسيرة سيد درويش الموسيقية، حيث كان أول من وضع الجملة الموسيقية من سؤال وجواب في الموسيقى الشرقية، كما عزف شنودة عددا من ألحان سيد درويش بتوزيع معاصر من بينها: زوروني كل سنة مرة و طلعت يا محلا نورها.

وأكد هاني شنودة أن سيد درويش ألهم جميع الموسيقيين وعلى رأسهم أبو بكر خيرت ومحمد عبد الوهاب.


جانب من الحضور


وفي ختام الاحتفالية أذيعت مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار، كما أقيم على هامش الاحتفالية، معرض لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش في الصحافة المصرية.


الموسيقار سيد درويش والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب


يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .


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