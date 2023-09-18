دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية سيد درويش بمشاركة هانى شنودة





وتحدث الموسيقار الكبير هاني شنودة عن مسيرة سيد درويش الموسيقية، حيث كان أول من وضع الجملة الموسيقية من سؤال وجواب في الموسيقى الشرقية، كما عزف شنودة عددا من ألحان سيد درويش بتوزيع معاصر من بينها: زوروني كل سنة مرة و طلعت يا محلا نورها.

وأكد هاني شنودة أن سيد درويش ألهم جميع الموسيقيين وعلى رأسهم أبو بكر خيرت ومحمد عبد الوهاب.





وفي ختام الاحتفالية أذيعت مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار، كما أقيم على هامش الاحتفالية، معرض لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش في الصحافة المصرية.





يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .