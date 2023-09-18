دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية سيد درويش بمشاركة هانى شنودة

دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية سيد درويش بمشاركة هانى شنودة
التاريخ
9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، إذ بدأت الاحتفالية بتسجيل نادر للسلام الوطني من ألحان الفنان العظيم سيد درويش، ثم كلمة الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وعرض فيلم تسجيلي عن سيد درويش من إعداد وحدة التصوير عالي الجودة بدار الكتب.
الموسيقار هانى شنودة يعزف مقطوعة لسيد درويش
وتحدث الموسيقار الكبير هاني شنودة عن مسيرة سيد درويش الموسيقية، حيث كان أول من وضع الجملة الموسيقية من سؤال وجواب في الموسيقى الشرقية، كما عزف شنودة عددا من ألحان سيد درويش بتوزيع معاصر من بينها: زوروني كل سنة مرة و طلعت يا محلا نورها.
وأكد هاني شنودة أن سيد درويش ألهم جميع الموسيقيين وعلى رأسهم أبو بكر خيرت ومحمد عبد الوهاب.
جانب من الحضور
وفي ختام الاحتفالية أذيعت مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار، كما أقيم على هامش الاحتفالية، معرض لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش في الصحافة المصرية.
الموسيقار سيد درويش والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب
يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .
MENAFN18092023000132011024ID1107092068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.