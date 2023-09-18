مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى ينتخب محمد شاكر أمينًا عامًا ويكرم حمدى أبو جليل

مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى ينتخب محمد شاكر أمينًا عامًا ويكرم حمدى أبو جليل
التاريخ
9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت الأمانة العامة لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ، اجتماعًا بحضور كل من لميس الشرنوبي رئيس الإقليم وتهاني أبو جليل رئيس الشئون الثقافية، مع أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر أدباء القاهرة الكبرى، الدكتورة هدي عطية والدكتور ربيع شكري والشاعر محمد شاكر والناقد عمر شهريار والشاعر محمد عصمت، والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة، لاختيار شخصية العام، وانتخاب الأمين العام للمؤتمر.
وخلال الاجتماع تم انتخاب الشاعر محمد شاكر أمينًا عامًا للمؤتمر، والدكتورة هدي عطية رئيسًا للجنة الأبحاث، كما اختارت الأمانة الشاعر الكبير محمد حسني إبراهيم رئيسًا للمؤتمر، والأديب الكبير الراحل حمدي أبو جليل شخصية المؤتمر المكرمة، وكلفت الأديب عصام الزهيري بالإشراف علي كتاب شخصية المؤتمر، واستقرت الأمانة على محافظة الفيوم لاستضافة المؤتمر على أن يتم انعقاده في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.
يشار إلى أنه توسيعًا لقاعدة نشاط المؤتمرات تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمراً أدبياً في كل إقليم من أقاليمها الستة: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد - وسط الصعيد - جنوب الصعيد - غرب ووسط الدلتا - شرق الدلتا - القناة وسيناء، يهدف المؤتمر فى صورته الإقليمية لخدمة أدباء المحافظات الواقعة ضمن المحيط الجغرافي والإداري لهذا الإقليم، ويكون للمؤتمر أمانته القائمة على التخطيط لفعالياته، ويشرف الإقليم على نشاط المؤتمر ورعايته فى إطار نشاط الإقليم، وقد حرصت الهيئة فى السنوات الأخيرة على تنظيم خريطة للمؤتمرات من شأنها تفادى تداخل مواعيد المؤتمرات الإقليمية، وتكرار الباحثين، كما حرصت على الاستعانة بباحثين وشخصيات عامة من الإقليم تدعيما للنشاط الإقليمى وحفاظا على شخصية الإقليم الثقافية.
جانب من اجتماع الأمانة
حمدى أبو جليل هو كاتب مصري من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة. صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018، كما حصدت أعماله عددا من الجوائز الأدبية، حيث حصلت روايته "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصل على جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.
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