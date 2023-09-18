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مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى ينتخب محمد شاكر أمينًا عامًا ويكرم حمدى أبو جليل

9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت الأمانة العامة لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ، اجتماعًا بحضور كل من لميس الشرنوبي رئيس الإقليم وتهاني أبو جليل رئيس الشئون الثقافية، مع أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر أدباء القاهرة الكبرى، الدكتورة هدي عطية والدكتور ربيع شكري والشاعر محمد شاكر والناقد عمر شهريار والشاعر محمد عصمت، والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة، لاختيار شخصية العام، وانتخاب الأمين العام للمؤتمر.



وخلال الاجتماع تم انتخاب الشاعر محمد شاكر أمينًا عامًا للمؤتمر، والدكتورة هدي عطية رئيسًا للجنة الأبحاث، كما اختارت الأمانة الشاعر الكبير محمد حسني إبراهيم رئيسًا للمؤتمر، والأديب الكبير الراحل حمدي أبو جليل شخصية المؤتمر المكرمة، وكلفت الأديب عصام الزهيري بالإشراف علي كتاب شخصية المؤتمر، واستقرت الأمانة على محافظة الفيوم لاستضافة المؤتمر على أن يتم انعقاده في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.



يشار إلى أنه توسيعًا لقاعدة نشاط المؤتمرات تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمراً أدبياً في كل إقليم من أقاليمها الستة: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد - وسط الصعيد - جنوب الصعيد - غرب ووسط الدلتا - شرق الدلتا - القناة وسيناء، يهدف المؤتمر فى صورته الإقليمية لخدمة أدباء المحافظات الواقعة ضمن المحيط الجغرافي والإداري لهذا الإقليم، ويكون للمؤتمر أمانته القائمة على التخطيط لفعالياته، ويشرف الإقليم على نشاط المؤتمر ورعايته فى إطار نشاط الإقليم، وقد حرصت الهيئة فى السنوات الأخيرة على تنظيم خريطة للمؤتمرات من شأنها تفادى تداخل مواعيد المؤتمرات الإقليمية، وتكرار الباحثين، كما حرصت على الاستعانة بباحثين وشخصيات عامة من الإقليم تدعيما للنشاط الإقليمى وحفاظا على شخصية الإقليم الثقافية.





جانب من اجتماع الأمانة




حمدى أبو جليل هو كاتب مصري من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصرى محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة. صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018، كما حصدت أعماله عددا من الجوائز الأدبية، حيث حصلت روايته "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصل على جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.









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