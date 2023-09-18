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تعرف على برنامج فعاليات ملتقى أهل مصر بالعريش لأطفال المحافظات الحدودية

9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالعريش؛ برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وذلك خلال الفترة من الإثنين الموافق 18 إلى 24 سبتمبر 2023، وتستضيف به 120 شابًا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبورماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف.
ويضم مشروع "أهل مصر" في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.
يتضمن البرنامج عددًا من اللقاءات الفكرية وورش العمل، ولقاءات مفتوحة مع الشباب، ومعرض نتاج الورش الفنية للملتقى.


رنامج الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية


رنامج الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية



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