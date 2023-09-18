تعرف على برنامج فعاليات ملتقى أهل مصر بالعريش لأطفال المحافظات الحدودية

تعرف على برنامج فعاليات ملتقى أهل مصر بالعريش لأطفال المحافظات الحدودية
التاريخ
9/18/2023 2:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بالعريش؛ برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وذلك خلال الفترة من الإثنين الموافق 18 إلى 24 سبتمبر 2023، وتستضيف به 120 شابًا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبورماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف.
ويضم مشروع "أهل مصر" في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.
يتضمن البرنامج عددًا من اللقاءات الفكرية وورش العمل، ولقاءات مفتوحة مع الشباب، ومعرض نتاج الورش الفنية للملتقى.
رنامج الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية
رنامج الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية
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