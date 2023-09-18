نادٍ اسكتلندى يتهم Spacex بسرقة شعاره ويدعو ماسك للانضمام للفريق

وشاركت شركة SpaceX يوم الأربعاء صورة للموظفين في ميناء Starbase الفضائي في بوكا تشيكا، تكساس، ويظهر رسم توضيحي للماعز على البرج في الخلفية، وفقاً لموقع businessinsider.

كلا الشعارين لهما نفس المخطط الأبيض للماعز في دائرة على خلفية داكنة، على الرغم من أن شركة SpaceX تحذف اسم نادي كرة القدم لصالح شعار الشركة.

بالنسبة لشركة SpaceX، من المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الاختصار "الأعظم على الإطلاق"، لكن Haddington Town AFC رأى الجانب المضحك من الأمور، مازحًا على X حول انضمام Musk إلى النادي.