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نادٍ اسكتلندى يتهم Spacex بسرقة شعاره ويدعو ماسك للانضمام للفريق

9/18/2023 2:28:37 PM
(MENAFN- Youm7) اتهم نادي كرة قدم اسكتلندي للهواة، مازحًا، إيلون ماسك بـ "سرقة" شعاره من أجل شعار جديد لشركة إطلاق الصواريخ التابعة له SpaceX.
ولجأ نادي Haddington Town AFC، ومقره في شرق لوثيان، إلى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالملياردير X لتسليط الضوء على أوجه التشابه بين شعاره والشعار الجديد الذى يفكر إيلون ماسك في تخصيصه لسبيس إكس، حيث يتميز كلا الشعارين بمخطط الماعز الأبيض داخل دائرة على خلفية داكنة.

وشاركت شركة SpaceX يوم الأربعاء صورة للموظفين في ميناء Starbase الفضائي في بوكا تشيكا، تكساس، ويظهر رسم توضيحي للماعز على البرج في الخلفية، وفقاً لموقع businessinsider.

كلا الشعارين لهما نفس المخطط الأبيض للماعز في دائرة على خلفية داكنة، على الرغم من أن شركة SpaceX تحذف اسم نادي كرة القدم لصالح شعار الشركة.

بالنسبة لشركة SpaceX، من المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الاختصار "الأعظم على الإطلاق"، لكن Haddington Town AFC رأى الجانب المضحك من الأمور، مازحًا على X حول انضمام Musk إلى النادي.

كان أول رد فعل للنادي على أوجه التشابه هو منشور يوم الخميس ظهر فيه ثلاثة رموز تعبيرية تبكي مع الضحك وجاء فيها: "لماذا سرق @elonmusk شارتنا، أعيدها!"
ثم أعقب ذلك بعد بضع دقائق بـ: "رسائلنا المباشرة مفتوحة @elonmusk، تعال وقم بتمويل بدلاتنا الرياضية الجديدة."
بحلول يوم الجمعة، تصاعد الأمر إلى درجة قرر فيها فريق وسائل التواصل الاجتماعي التابع لنادي شرق اسكتلندا الدوري الممتاز الحصول على مزيد من المتعة.
وقد تم تنبيه رايان ليشمان، الذي يدرب النادي ويتولى إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، لأول مرة إلى أوجه التشابه عندما قام بتسجيل الدخول لاكتشاف أكثر من 20 إشعارًا من الولايات المتحدة.
وقال لبي بي سي اسكتلندا نيوز: "كان الناس يضعون علامة على النادي ويسألون عما إذا كان هذا هو شعارنا أم لا.
"لقد حصلنا على الشعار جزئيًا لأن الماعز مرادف لهادينجتون.
"إذا مررت عبر هادينغتون، فستجد حواجز عليها لافتات الماعز، وهناك تماثيل للماعز، وماعز على شعار النبالة، وماعز في المدرسة الثانوية."
وعن رد فعل الفريق، قال: "أعتقد أن معظم الأولاد سعداء بقدوم إيلون ماسك إذا كان يريد اللعب.
"سوف نضعه في المقدمة، إنه فتى كبير - 240 رطلاً وستة أقدام زائد، "إذا استثمر القليل من المال فسنضع عليه الشريط رقم تسعة."
وقال ليشمان إن الدعاية جاءت في وقت يحتاج فيه الفريق إلى ملابس رياضية جديدة ومعدات تدريب ورعاية، وأضاف: "رد الفعل عبر الإنترنت كان عقليًا بعض الشيء، لكي نكون منصفين، "لا يزال الأمر مستمرًا حتى اليوم. يواصل الناس التغريد لي قائلين إنه يجب علينا مقاضاتهم."

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