تفاصيل خطط Softbank للاستثمار فى Openai للذكاء الاصطناعى

قال مؤسس SoftBank، أن محادثاته في وقت متأخر من الليل مع برنامج الدردشة الآلي ألهمته لبدء الاستثمار بقوة في أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، وانتهت إحدى جلسات العصف الذهني الطويلة بإشادة ChatGPT بأفكاره ووصفها بأنها "ممكنة ورائعة"، حسبما قال في تعليقات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وفقاً لموقع businessinsider.

التقى سون أيضًا مع رئيس

OpenAI Sam" Altman" في الأشهر الأخيرة، وأخبر مستثمري Softbank في يونيو أنه يتحدث إلى رئيس شركة AI الناشئة "كل يوم تقريبًا".

وأصبح صندوق Vision Fund التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، والذي تأسس في عام 2017، مشهورًا باستهداف الشركات ذات النمو المرتفع، ومؤسسها غريب الأطوار.

ويأتي الاستثمار المحتمل في الذكاء الاصطناعي بعد سنوات قليلة صعبة بالنسبة للذراع الاستثماري العملاق لشركة سوفت بنك.

قام صندوق Vision بتقليص الإنفاق وتكبد خسارة قياسية بقيمة 32 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام بعد العديد من الأخطاء البارزة - بما في ذلك الاستثمارات في أمثال WeWork وFTX - حيث خفضت الشركة حصتها البالغة 100 مليون دولار في الأخيرة إلى الصفر بعد ذلك، انهارت بورصة العملات المشفرة وتحولت إلى إفلاس حاد.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى سون استعداده لاستخدام كل ما في الذكاء الاصطناعي، حيث أخبر المستثمرين في يونيو أن الشركة مستعدة للعودة إلى "وضع الهجوم".

من المرجح أن يتم تمكين هذا الهجوم من خلال الإطلاق العام الضخم لشركة ARM البريطانية لصناعة الرقائق التابعة لشركة Softbank، والتي حصلت على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار في طرح عام أولي يوم الخميس، مما عزز استثمارات الشركة.