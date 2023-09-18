Monday, 18 September 2023 10:42 GMT

تفاصيل خطط Softbank للاستثمار فى Openai للذكاء الاصطناعى

9/18/2023 2:28:37 PM
(MENAFN- Youm7) تدرس شركة SoftBank الاستثمار في OpenAI ، حيث ذكرت صحيفة Financial Times
عن أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هي واحدة من عدد من الخيارات التي تدرسها شركة الاتصالات اليابانية العملاقة، ويأتي الاستثمار المحتمل بعد أن أخبر الرئيس سون مساهمي SoftBank أنه "يتحدث مع ChatGPT كل يوم"، في تعليقات نقلتها رويترز.

قال مؤسس SoftBank، أن محادثاته في وقت متأخر من الليل مع برنامج الدردشة الآلي ألهمته لبدء الاستثمار بقوة في أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، وانتهت إحدى جلسات العصف الذهني الطويلة بإشادة ChatGPT بأفكاره ووصفها بأنها "ممكنة ورائعة"، حسبما قال في تعليقات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وفقاً لموقع businessinsider.

التقى سون أيضًا مع رئيس
OpenAI Sam" Altman" في الأشهر الأخيرة، وأخبر مستثمري Softbank في يونيو أنه يتحدث إلى رئيس شركة AI الناشئة "كل يوم تقريبًا".

وأصبح صندوق Vision Fund التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، والذي تأسس في عام 2017، مشهورًا باستهداف الشركات ذات النمو المرتفع، ومؤسسها غريب الأطوار.

ويأتي الاستثمار المحتمل في الذكاء الاصطناعي بعد سنوات قليلة صعبة بالنسبة للذراع الاستثماري العملاق لشركة سوفت بنك.

قام صندوق Vision بتقليص الإنفاق وتكبد خسارة قياسية بقيمة 32 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام بعد العديد من الأخطاء البارزة - بما في ذلك الاستثمارات في أمثال WeWork وFTX - حيث خفضت الشركة حصتها البالغة 100 مليون دولار في الأخيرة إلى الصفر بعد ذلك، انهارت بورصة العملات المشفرة وتحولت إلى إفلاس حاد.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى سون استعداده لاستخدام كل ما في الذكاء الاصطناعي، حيث أخبر المستثمرين في يونيو أن الشركة مستعدة للعودة إلى "وضع الهجوم".

من المرجح أن يتم تمكين هذا الهجوم من خلال الإطلاق العام الضخم لشركة ARM البريطانية لصناعة الرقائق التابعة لشركة Softbank، والتي حصلت على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار في طرح عام أولي يوم الخميس، مما عزز استثمارات الشركة.


MENAFN18092023000132011024ID1107092064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث