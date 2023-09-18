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Youtube Music يطرح فلاتر Cry جديدة للتعبير عن حالتك المزاجية

9/18/2023 2:28:37 PM
(MENAFN- Youm7) أضاف تطبيق الموسيقى التابع لـ
YouTube والذى يعرف بـ
YouTube Music
خمسة فلاتر مزاجية جديدة، أحدها طلق عليه اسم "Cry"، وفقاً لموقع 9to5Google، لكن
فلتر الحالة المزاجية هذا ليس مخصصًا لدموع الفرح، حيث أنه بمجرد الضغط عليه، فإنه يوفر للمستخدمين مجموعة مختارة من الأغاني الحزينة.

وتعد فلاتر الحالة المزاجية الخمسة الجديدة لجميع الأشخاص المصابين بالحزن جزءًا من شريط الأنشطة القديم، الذي تم تقديمه في أواخر عام 2020، والذي أتاح للمستخدمين الوصول إلى الموسيقى المحددة لأربعة أنشطة مميزة: التمرين والتركيز والاسترخاء والتنقل.

تمت مناقشته لأول مرة في موقع YouTube Music الفرعي، ويشعر المستخدمون بالفضول لمعرفة الطريقة التي سيفرق بها تطبيق بث الموسيقى بين فئة النوم الجديدة والفئة القديمة Relax.

فيما لم يتم طرح فلاتر الحالة المزاجية الخمسة الجديدة على نطاق واسع بعد، ولكنها بدأت في الظهور على بعض الأجهزة المحمولة، لذلك لا يمكن القول على وجه اليقين أنك ستحصل عليها على هاتفك في المستقبل القريب بنسبة 100٪.

وتكمن حالة عدم اليقين الأخرى في خوارزميات YouTube Music، ما يجعل المرء يبكي، ويجعل الآخرين يشعرون بالملل، لذلك، لن يكون من السهل جعل الناس يبكون في كل مرة، إذا حصلت تكاليف الاشتراك على ارتفاع آخر في الأسعار، فسيكون ذلك بمثابة قطعة من الكعكة.


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