دراسة جديدة تتوقع فيضانات سنوية لمدة 100 عام

وحتى في ظل سيناريو معتدل تصل فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول عام 2040، وفي وقت مبكر من عام 2050، يمكن أن تشهد مناطق في جميع أنحاء العالم فيضانات لمدة 100 عام كل تسع إلى خمس عشرة سنة في المتوسط، وفقاً لموقع scitechdaily.

الفيضان الذي يستمر لمدة 100 عام هو مستوى مياه شديد لديه فرصة 1٪ لتجاوزه في أي سنة معينة ويستند إلى البيانات التاريخية، ويمكن للفيضانات التي تستمر 100 عام أن تضرب نفس المنطقة لعدة سنوات متتالية أو لا تضرب على الإطلاق خلال قرن من الزمان، ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن تلك الاتجاهات التاريخية لن توفر بعد الآن توقعات دقيقة للفيضانات المستقبلية.

على الساحل، يمكن أن تحدث الفيضانات الشديدة بسبب دفع المياه إلى الداخل بسبب العواصف والمد والجزر والأمواج، لكن هذه الدراسة تركز على عنصر يساهم في الفيضانات على نطاق زمني أطول بكثير، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر، ومع ارتفاع مستويات البحار إلى الشاطئ، ستكون البنية التحتية الساحلية أقرب إلى المياه، مما يزيد من احتمالية تأثير العواصف والمد والجزر والأمواج على المجتمعات.

استخدم الباحثون بيانات من أكثر من 300 مقياس للمد والجزر حول العالم لإجراء تحليلات الاتجاهات وتقدير مستويات سطح البحر القصوى في المستقبل بموجب سيناريوهين لانبعاثات الكربون حددتهما اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ: إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع حتى نهاية القرن، وإذا وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول عام 2040 ثم تنخفض، وفي كلا السيناريوهين، وجدوا أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى زيادة في أحداث الفيضانات لمدة 100 عام في معظم المواقع التي درسوها.

يعتمد المهندسون الذين يصممون هياكل مثل السدود البحرية والجدران البحرية وحواجز الأمواج لحماية المجتمعات من هذه الفيضانات الشديدة على مفهوم يعرف باسم الثبات للتنبؤ بمستويات المياه في المستقبل.

اعتمدت الدراسات السابقة على تقديرات ثابتة لمستويات سطح البحر القصوى للتنبؤ بفيضانات لمدة 100 عام، ولكن هذه الدراسة استخدمت أساليب غير ثابتة ووجدت أن التحول في مستويات سطح البحر القصوى لن يكون موحدًا في العديد من مواقع قياس المد والجزر.

مع تغير المناخ، يؤدي ارتفاع درجات حرارة المحيطات والمياه الذائبة من الأنهار الجليدية إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، مما يزيد من تواتر وشدة الفيضانات الساحلية، ونتيجة لذلك، يحتاج المهندسون إلى تقديرات دقيقة لمخاطر الفيضانات المستقبلية التي لا تفترض أن مستقبلنا المتغير سوف يعكس الأنماط الساحلية التاريخية.

ووفقا لدراسة أخرى، يعيش أكثر من 600 مليون شخص في المناطق الساحلية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، حيث تلعب هياكل الدفاع الساحلي جيدة التصميم دورًا مهمًا في قدرة المجتمعات الساحلية على تحمل الفيضانات الكبرى.

ورغم أن متوسط مستوى سطح البحر آخذ في الارتفاع، فإن النتيجة لن تكون نفسها في كل مكان، قد تشهد خطوط العرض الأعلى انخفاضًا في مستويات سطح البحر مع ذوبان الصفائح الجليدية الثقيلة وارتفاع الأرض تحتها، وبدلاً من ذلك، تشهد مناطق مثل خليج المكسيك معدلات ارتفاع في مستوى سطح البحر أسرع من المتوسط العالمي لأن الأرض تغرق تدريجياً، وستحتاج المجتمعات الساحلية إلى حلول فريدة تعتمد على المعلومات المحلية لتتناسب مع احتياجاتها.