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فوكسيكون تضاعف استثماراتها فى الهند لتعزيز إنتاج أيفون

9/18/2023 2:28:36 PM
(MENAFN- Youm7) قال مسئول تنفيذي في فوكسكون، إن الشركة الموردة لشركة أبل تهدف إلى مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند بحلول العام المقبل.



وقامت شركة فوكسكون، ومقرها تايوان، وهي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، بتوسيع وجودها بسرعة في الهند من خلال الاستثمار في مرافق التصنيع في جنوب البلاد حيث تسعى الشركة إلى الابتعاد عن الصين.



وقال في لي، ممثل فوكسكون في الهند، في منشور على موقع LinkedIn بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثالث والسبعين، إن الشركة "تهدف إلى مضاعفة أخرى في التوظيف والاستثمار الأجنبى المباشر وحجم الأعمال في الهند" بحلول هذا الوقت لعام القادم.



تمتلك شركة فوكسكون بالفعل مصنعًا لأجهزة آيفون في ولاية تاميل نادو، والذي يعمل به 40 ألف شخص، وفي أغسطس، قالت ولاية كارناتاكا إن شركة فوكسكون ستستثمر 600 مليون دولار في مشروعين في الولاية لتصنيع مكونات أغلفة أجهزة آيفون ومعدات صنع الرقائق.



وقال رئيس الشركة ليو يونج واي في مؤتمر صحفي حول الأرباح الشهر الماضي إنه يرى الكثير من الإمكانات في الهند، مضيفًا: "استثمار عدة مليارات من الدولارات ليس سوى البداية".







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