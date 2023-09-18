فوكسيكون تضاعف استثماراتها فى الهند لتعزيز إنتاج أيفون

فوكسيكون تضاعف استثماراتها فى الهند لتعزيز إنتاج أيفون
التاريخ
9/18/2023 2:28:36 PM
(MENAFN- Youm7) قال مسئول تنفيذي في فوكسكون، إن الشركة الموردة لشركة أبل تهدف إلى مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند بحلول العام المقبل.
وقامت شركة فوكسكون، ومقرها تايوان، وهي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، بتوسيع وجودها بسرعة في الهند من خلال الاستثمار في مرافق التصنيع في جنوب البلاد حيث تسعى الشركة إلى الابتعاد عن الصين.
وقال في لي، ممثل فوكسكون في الهند، في منشور على موقع LinkedIn بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثالث والسبعين، إن الشركة "تهدف إلى مضاعفة أخرى في التوظيف والاستثمار الأجنبى المباشر وحجم الأعمال في الهند" بحلول هذا الوقت لعام القادم.
تمتلك شركة فوكسكون بالفعل مصنعًا لأجهزة آيفون في ولاية تاميل نادو، والذي يعمل به 40 ألف شخص، وفي أغسطس، قالت ولاية كارناتاكا إن شركة فوكسكون ستستثمر 600 مليون دولار في مشروعين في الولاية لتصنيع مكونات أغلفة أجهزة آيفون ومعدات صنع الرقائق.
وقال رئيس الشركة ليو يونج واي في مؤتمر صحفي حول الأرباح الشهر الماضي إنه يرى الكثير من الإمكانات في الهند، مضيفًا: "استثمار عدة مليارات من الدولارات ليس سوى البداية".
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