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انطلاق منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول

9/18/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، النسخة الأولى من منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول؛ في العاصمة الرياض، تحت شعار )تمكين وتنمية مهنة الاستشارات الإدارية في المملكة(، وذلك بحضور ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وخبراء في مجال الاستشارات الإدارية، لمناقشة تطورات قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، ومساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين الدكتور خالد عثمان اليحيى، أنَّ المنتدى "يستهدف تبنّي حوارٍ ثريٍّ حول التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الاستشاري الإداري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص والدروس المستفادة من التجارب السابقة، للإسهام في رفع الوعي بفرص الاستثمار في القطاع، وتعزيز التواصل الفعَّال بين كافة الأطراف المعنية، والارتقاء بمهارات الممارسين ورواد الأعمال الاستشارية من خلال تقديم برامج تدريبية افتراضية بتنظيم من شركاء محليين وعالميين". وأشار اليحيى إلى أن القطاع الاستشاري في المملكة شهد طفرةً كبيرةً مع انطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030، لافتًا إلى أن الشركات الاستشارية والكوادر الوطنية نجحت في مواكبة تطلعات المملكة وطموحاتها.
4 جلسات حوارية
وشهد المنتدى تنظيم أربع جلسات حوارية؛ ففي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "دور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي ومساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030"، عبّر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المُشرف على فريق تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، عن فخره بما حققته المملكة، مؤخرًا، من مكانة في قطاع الاستشارات الإدارية تؤهلها لريادة وقيادة هذا القطاع في المنطقة، بالكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن رؤية المملكة الطموحة 2030 ساهمت في تطوير هذا القطاع خلال سنوات قليلة.
وفي مداخلته، أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أنَّ ثمار نجاح قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة بدأ ينعكس إيجابيًا على كثيرٍ من المشاريع؛ من هذه الانعكاسات تقليص مدة إنجاز المشاريع بشكل ملحوظ، مما يجعل هذا القطاع شريكًا لجميع القطاعات الأخرى لمواكبة تطلعات أهداف رؤية المملكة. وأضاف البدير أنّ "العلاقة بين قطاع الاستشارات الإدارية والقطاعات الحكومية هي علاقة شراكة تهدف إلى تحسين الخدمات وجودة الأعمال التي تحقق طموحات المملكة".
الجلسة الأولى
وفيما يخصُّ التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات الإدارية، أوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، في حديثه خلال الجلسة الأولى من جلسات المنتدى، أنَّ العمل الاستشاري يعتمد على العقول، وهذا تحدٍ يواجه تقديم الاستشارات، حيث إنه يعتمد على فهم الطرف الاستشاري للخدمة التي تحتاجها الجهة المستفيدة، مؤكدًا أن عملية فهم المطلوب تساهم في تحقيق نجاحات ملموسة وسريعة، مثمنًا ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة يقودها الكوادر الوطنية.
وأشار نائب المدير العام بمكتب الإدارة الاستراتيجية المهندس عبدالله الجفري، إلى أن انطلاق رؤية المملكة 2030 كان الدافع الأول والأهم؛ الذي ساهم في الاهتمام بقطاع الاستشارات الإدارية وتطويره، مؤكدًا أن القطاع يشهد حالياً تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويتميز باستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة التي تستطيع قيادة القطاع في المستقبل.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية بعنوان "الفرص الواعدة لنمو القطاع الاستشاري في المملكة.. بين التحديات والممكنات"، التي أدارها عضو مجلس إدارة شركة "كي بي إم جي" في المملكة ورئيس القطاع الحكومي والعام - الشرق الأوسط، المهندس إسماعيل العاني، تناول الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، أثر القطاع الاستشاري المباشر وغير المباشر على كافة القطاعات، ودور الاستشاريين في تعظيم الأثر والاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحالية، مع ضرورة الاستثمار في المواهب السعودية في هذا القطاع الواعد. فيما أشار رئيس برنامج تطوير من وزارة الداخلية المهندس نبيل الدبل، إلى أن السعوديين والسعوديات أثبتوا نجاحهم وتميزهم في العمل بالاستشارات الإدارية، حتى أصبحت المملكة تصدِّر مواهب استشارية للعالم.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "سايفر Cipher" المهندس محمد الجاسر، أنَّ النمو لقطاع الاستشارات تصاعدي، ويُشكِّل فرصًا واعدة للشباب القادمين لسوق العمل، كما أن بقاء الكوادر السعودية هو تحدٍ جديد، يتطلب التطوير المستمر للمواهب، وتنمية مهارتهم لضمان بقائها، مضيفاً أن هناك حلقة مفقودة بين القطاعين الخاص والعام قبل إنشاء جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، وبعدها تم احتواء أي ثغرة قد تُنشأ في المستقبل من خلال الدورات وصقل المهارات وتأهيل السعوديين للقطاع الاستشاري.
الجلسة الثالثة
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثالثة تجارب عددٍ من مؤسسي شركات استشارية في قطاع الاستشارات الإدارية، والتحديات التي واجهتهم، والتطلعات التي يأملون أن يحققها القطاع، شارك فيها الشريك الإداري ومؤسس شركة "بيور" الاستشارية هشام رويحي، ومؤسس شركة "كورنرستون" أحمد بشناق، والشريك الإداري ومؤسس شركة "ستراتيجيك جيرز" ناصر القحطاني، والشريك الإداري ومؤسس شركة "إمكان" الدكتورة منيرة جمجوم، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تام" التنموية عبدالله اليوسف.
وأكد المشاركون على أن القطاع الاستشاري الإداري في المملكة يُعدُّ جزءًا حيويًا في مسار التنمية والتحول الوطني، وأداة أساسية لتعزيز الفعالية وزيادة الإنتاجية في المؤسسات والشركات، ويلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الأداء وتحقيق النجاح، وطالبوا بتقديم الدعم والتمويل والمبادرات؛ التي تسهل استقطاب الكفاءات والمواهب، لمنافسة الشركات العالمية. واتفق المشاركون على ضرورة تفعيل مبادرة إنشاء أكاديمية خاصة للاستشاريين الإداريين تؤهل الشباب السعودي للدخول لسوق العمل، وتطوير الكوادر الوطنية في أفضل الممارسات العالمية.
الجلسة الرابعة
وفي الجلسة الرابعة للمنتدى، أكد المشاركون في جلسة "دور قطاع الاستشارات الإدارية في صقل مهارات الشباب السعودي"، أهمية اكتساب الخبرات المتراكمة، حيث تحدث وكيل الاستراتيجية في وزارة السياحة عقيل الشيباني، وعضو ورئيس مجلس إدارة بدور الرشودي، والشريك الإداري والمؤسس لشركة "ليندو" للتقنية المالية، ورئيس الاستثمار في صندوق الصناديق "جدا" عذاري المبارك، والمستشار في وزارة الثقافة رزان العايد، والاستشاري الإداري عبدالإله بن صالح البراك.
وتناول المشاركون في الجلسة حقيبة المهارات وأهميتها للاستشاري الناجح، مع اكتسابه مهارة التحليل السريع، والقيادة، والاتصال، وبناء العلاقات، والتدريب المُمنهج، والتعلُّم من أخطاء الآخرين.
يذكر أن جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين هي جمعية مهنية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تُعنى بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير وتعميق أثرها ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري، تأسست من قبل نخبة من خبراء وقيادات قطاع الاستشارات الإدارية، ويتاح التسجيل فيها لجميع الممارسين والمهتمين في قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، لتلبية تطلعات الممارسين من حيث تبادل الخبرات المهنية ووضع المعايير المُثلى لقياس الأداء والأثر.

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