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التخصصات الصحية: بدء التقديم على 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

9/18/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني التعقيم، وذلك من خلال الأكاديمية الصحية. وأوضحت الهيئة، أنها اتاحت التقديم اعتباراً من يوم أمس من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر لمدة 13 يوماً, داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية)، وحاصل على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 لبرنامج مساعد طبيب أسنان، ودرجة STEP 52 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.
وبيّنت الهيئة، أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون في تاريخ 30 نوفمبر 2023م، وتمتد لمدة 12 شهراً، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز كافة الاختبارات ومتطلبات البرامج.

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