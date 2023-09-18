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الجغبير: حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي 42%

9/18/2023 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينطلق معرض "JOHOME" للبيع المباشر والتعاقدات التجارية بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الحالي بتنظيم من غرفة صناعة عمان، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، الورق الصحي والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال مؤتمر صحفي في مبنى الغرفة، اليوم الاثنين، للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لبرنامج "صنع في الأردن" وتسليط الضوء على معرض JOHOME، إن الغرفة تأمل أن يتمكن برنامج "صنع في الأردن" من تحقيق أهدافه بنمو الطلب على المنتجات الوطنية بما يسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وبالتالي تقليل البطالة في الأردن، وكذلك تقليل المبالغ الصادرة من العملات الأجنبية نتيجة الاستيراد من الخارج، لا سيما استيراد بضائع يوجد لها مثيل محلي.

وأضاف الجغبير أن الإحصاءات تشير إلى أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي 42% بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، وهذه النسبة قد تبدو للبعض جيدة، غير أنها دون الطموح وبخاصة في ظل توجيهات الملك بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما تعمل "صنع في الأردن" على تحقيقه، بفضل تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ودعم الإعلام، مشيرا إلى أن برنامج "صنع في الأردن" يستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وكذلك نمو الصادرات الوطنية بنسبة 15% سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.

وفيما يتعلق بشعار "صنع في الأردن" الجديد، أوضح الجغبير أنه تم اختيار الطائر السينائي كشعار لصنع في الأردن، حيث سيتم الطلب من الشركات الصناعية الراغبة بوضع الشعار الجديد الالتزام بمجموعة من المعايير التي تعكس جودة منتجاتها، وفي المقابل سيتم منح هذه الشركات مزايا تفضيلية في عدد من الوزارات والمؤسسات.

من جهته، بين رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم معرض جو هوم المهندس محمد الشاعر، أن المعرض سيقام خلال الفترة 26 – 30 أيلول/ سبتمبر الحالي في المركز الأردني للمعارض الدولية/ قاعات مكة مول، وبمساحة تتجاوز ألفي متر مربع، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص أوقات معينة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور.

وأوضح الشاعر أن المنتجات التي ستعرض في المعرض تشمل المنظفات والمعطرات بكافة أنواعها، المعمقات والورق الصحي والبيّاضات، الأدوات البلاستيكية المنزلية، مستحضرات التجميل، الأجهزة الكهربائية المنزلية، مشيرا إلى أن المشاركة في المعرض ستكون مدعومة من غرفة صناعة عمان، وأنه سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأردنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، إضافة إلى توزيع جوائز على مدار الساعة، وإقامة ركن للأطفال مع فريق متخصص وإقامة ركن الضيافة الذي يتضمن تقديم عينات مجانية من الأطعمة الأردنية.



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