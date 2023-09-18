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أسعار عقود الكاكاو تتراجع من أعلى مستوى في 12 عاماً

9/18/2023 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً بسبب مخاوف تراجع المعروض من المزارعين الرئيسيين في غرب أفريقيا.

انخفضت العقود الآجلة في نيويورك بما يصل إلى 2.3% إلى 3671 دولاراً للطن بعد سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع تغذيها المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج وغانا والذي من المرجح أن يدفع سوق الكاكاو إلى عام ثالث من العجز.

دفع هذا الارتفاع العقود الآجلة إلى منطقة ذروة الشراء، وهي إشارة تشير إلى أن الأسعار معرضة للتراجع. فيما استمر مؤشر القوة النسبية لعقود الكاكاو لمدة 14 يوماً في تلك المنطقة لمدة ثلاث جلسات الأسبوع الماضي.

أثّر شعور العزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع على أسعار السلع الأساسية الضعيفة وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، نقلا عن بلومبرغ.



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