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رئيس الفيفا يزور الملعب المرشح لاحتضان النهائي لمونديال 2026 بأميركا

9/18/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مباراة نادي دالاس كاوبويز ضد نيويورك جتس في الدوري الأميركي، ليلقي نظرة عن كثب على أحد الملاعب المرشحة لاحتضان نهائي مونديال 2026.

ويعتبر ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، أحد الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي إلى جانب "متلايف ستاديوم" الخاص بناديي نيويورك جاينتس ونيويورك نتس، و "سوفي ستاديوم" الخاص بنادي لوس أنجليس غالاكسي، و "مرسيدس بنز ستاديوم" في أتلانتا.

ويمكث إنفانتينو في الولايات المتحدة لوقت طويل قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي سيشارك فيها وللمرة الأولى 48 منتخبا، وتتشارك كندا والمكسيك الاستضافة إلى جانب الولايات المتحدة.

وافتتح فيفا مكاتب جديدة في كورال غايبلز في ميامي، وبدأ يتعاقد مع موظفين جدد للمساعدة في عملية تنظيم المونديال.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل زيارة إنفانتينو إلى الولايات المتحدة، قام رئيس فيفا بتلبية دعوة لمتابعة مباراة دالاس كاوبويز ونيويورك جتس برفقة رئيس اتحاد كونكاكاف (شمال ووسط أميركا الشمالية والبحر الكاريبي) فيكتور مونتالياني، ومن المتوقع أن يزور ملاعب أخرى ستستضيف مباريات خلال المونديال في الأشهر المقبلة.

وسيختار فيفا الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، ربما في نوفمبر المقبل بحسب ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".

ويملك ملعب "إيه تي أند تي" سقفا قابلا للطي وافتتح عام 2009، احتضن نهائي كرة القدم الأميركية "سوبر بول" في فبراير عام 2011 وكان مسرحا لعدد كبير من المباريات الودية، نقلا عن الحرة.



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