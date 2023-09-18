رئيس الفيفا يزور الملعب المرشح لاحتضان النهائي لمونديال 2026 بأميركا

رئيس الفيفا يزور الملعب المرشح لاحتضان النهائي لمونديال 2026 بأميركا
التاريخ
9/18/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مباراة نادي دالاس كاوبويز ضد نيويورك جتس في الدوري الأميركي، ليلقي نظرة عن كثب على أحد الملاعب المرشحة لاحتضان نهائي مونديال 2026.
ويعتبر ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، أحد الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي إلى جانب "متلايف ستاديوم" الخاص بناديي نيويورك جاينتس ونيويورك نتس، و "سوفي ستاديوم" الخاص بنادي لوس أنجليس غالاكسي، و "مرسيدس بنز ستاديوم" في أتلانتا.
ويمكث إنفانتينو في الولايات المتحدة لوقت طويل قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي سيشارك فيها وللمرة الأولى 48 منتخبا، وتتشارك كندا والمكسيك الاستضافة إلى جانب الولايات المتحدة.
وافتتح فيفا مكاتب جديدة في كورال غايبلز في ميامي، وبدأ يتعاقد مع موظفين جدد للمساعدة في عملية تنظيم المونديال.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل زيارة إنفانتينو إلى الولايات المتحدة، قام رئيس فيفا بتلبية دعوة لمتابعة مباراة دالاس كاوبويز ونيويورك جتس برفقة رئيس اتحاد كونكاكاف (شمال ووسط أميركا الشمالية والبحر الكاريبي) فيكتور مونتالياني، ومن المتوقع أن يزور ملاعب أخرى ستستضيف مباريات خلال المونديال في الأشهر المقبلة.
وسيختار فيفا الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، ربما في نوفمبر المقبل بحسب ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".
ويملك ملعب "إيه تي أند تي" سقفا قابلا للطي وافتتح عام 2009، احتضن نهائي كرة القدم الأميركية "سوبر بول" في فبراير عام 2011 وكان مسرحا لعدد كبير من المباريات الودية، نقلا عن الحرة.
MENAFN18092023000072011014ID1107092021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.