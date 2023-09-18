Monday, 18 September 2023 10:41 GMT

بالفيديو.. رونالدو يحظى باستقبال أسطوري في إيران

9/18/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




حظي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولن تنعم جماهير بيرسيبوليس بمشاهدة رونالدو (38 عاما) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج لأن الاتحاد القاري أنزل عقوبة بالفريق الإيراني على خلفية قيامه بنشر تغريدة جدلية على حسابه على إنستغرام عام 2021، فمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.

ووصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي.


وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وبحسب صور نشرتها قناة "برس تي في"، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.

وقال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاما وهو من أنصار رونالدو "إنه أمر مثير للغاية" معربا عن أمله "بمباراة جميلة" بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

ويضمّ النصر في صفوفه أيضا البرازيليين تاليسكا ومالكوم والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني إيمريك لابورت.



MENAFN18092023000072011014ID1107092020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث