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بسبب صورة.. الجماهير الإيرانية محرومة من مشاهدة رونالدو

9/18/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسببت صورة نشرها نادي برسيبوليس الإيراني قبل عامين في حرمان 100 ألف إيراني من مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يلتقي النصر بمضيفه الإيراني، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وحرمت العقوبة التي صدرت من الاتحاد الآسيوي قبل عامين، الجماهير الإيرانية من مساندة فريقهم برسيبوليس أمام النصر، في المباراة التي تقام على أرضية استاد آزادي الشهير، والذي يتسع لـ 100 ألف مشجع.
وتعود تفاصيل العقوبة، عندما نشر برسيبوليس صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراته أمام غوا الهندي، كتب فيها: عازمون على احتلال الهند مجددا، كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عاما، ولكن عن طريق كرة القدم.

وأكد نضال بحران متحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة النصر ومضيفه بيرسبوليس ستكون بلا جماهير تنفيذا لعقوبة فرضت على الأخير في بطولة 2020-2021.

وكشف بحران في تصريحات سابقة لـبرنامج "في المرمى": مباريات الأندية الإيرانية ستكون بشكلها الطبيعي بحضور الجماهير عدا مباراة النصر وبيرسبوليس بعد أن فرضت على الأخير عقوبة منع حضور الجماهير.

وكشف بحران أن النادي الإيراني سعى جاهدا إلى تنفيذ العقوبة في مباراة أخرى، موضحا: جميع المباريات الأخرى ستقام بشكل طبيعي وحتى بعد طلب النادي الإيراني بأن يتم تنفيذ العقوبة في مباراة أخرى.

وحظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

واستلم رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سجادة إيرانية فاخرة تحمل اسمه مقدمة من رئيس نادي بيرسبوليس.



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