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موقعة صعبة لسان جيرمان أمام دورتموند.. ومهمة سهلة لحامل اللقب

9/18/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- تنطلق اليوم الثلاثاء، نسخة جديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط مشاركة مزدحمة من أندية كبيرة، هدفها الوصول إلى أبعد حد ممكن.
وكان مانشستر سيتي قد أحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بفوزه في المباراة النهائية في اسطنبول، على إنتر ميلان بهدف وحيد أحرزه لاعب الوسط الإسباني رودري، علما بأن المباراة النهائية للموسم الحالي، ستقام على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن.
المجموعة الخامسة
ستستحضر مباراة فينورد وسلتيك، أفضل ذكريات الفريق الهولندي، كونها المباراة الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا في نهائي البطولة العام 1970، عندما فاز فينورد 2-1 ليجرز لقبه الوحيد في البطولة.
وقال مدرب فينورد أرني سلوت عن منافسه: "سلتيك ناد كبير. لم ألعب من قبل ضد فريق اسكتلندي في أوروبا، لكنه سيشكل تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا".
وفي المجموعة ذاتها، يبحث لاتسيو وأتلتيكو مدريد عن العودة لنغمة الانتصارات، عقب خسارتهما في المرحلة الأخيرة ببطولة الدوري في بلديهما يوم السبت الماضي.
وخسر لاتسيو 1-3 أمام مضيفه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بينما جاء سقوط أتلتيكو مدويا بخسارته 0-3 أمام مضيفه فالنسيا بالدوري الإسباني.
وستكون هذه هي المباراة الأولى بين الفريقين بدوري الأبطال، لكنها الخامسة في تاريخ لقاءاتهما بمختلف المسابقات الأوروبية، حيث فاز أتلتيكو في مواجهتين مقابل انتصار وحيد للاتسيو وفرض التعادل نفسه على اللقاء الرابع.
ولم يتقابل الفريقان الفرق وجهاً لوجه في أوروبا منذ العام 2012، لكن ذلك اللقاء يحمل ذكريات جميلة لمدرب أتلتيكو دييجو سيميوني، الذي كان تولى زمام الأمور قبل شهرين فقط، لكن في أول مباراة أوروبية له قاد فريقه إلى انتصارات على أرضه وخارجها ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، ضد الفريق الإيطالي الذي فاز معه بثنائية كأس إيطاليا كلاعب في الموسم 1999-2000.
المجموعة السادسة
وستكون الأنظار موجهة اليوم إلى منافسات المجموعة الحديدية السادسة، حيث يستضيف ميلان الذي وصل إلى نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، منافسه العائد بعد غياب طويل، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وسيأمل وجها مألوفا بالنسبة لجماهير "سان سيرو"، في المشاركة بهذه المباراة، رغم معاناته من الإصابة، وهو لاعب وسط نيوكاسل ساندرو تونالي الذي لعب دورا كبيرا في نهضة ميلان خلال العامين الماضيين.
ويطمح ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بدوري الأبطال برصيد سبعة ألقاب، لاستعادة اتزانه بعد خسارته القاسية 1-5 أمام جاره إنتر في "ديربي الغضب"، ضمن الدوري الإيطالي السبت الماضي.
وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي الذي قاد الفريق الى نصف نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي قبل الخسارة أمام إنتر بالذات، ما رفع عدد الهزائم المتتالية أمام الأخير إلى خمس: "نضجنا مع كل فوز والآن يتوجب علينا التعلم من الخسارة الثقيلة، لن تكون هناك تداعيات لأننا فريق ناضج. لا توجد أي مشاكل ذهنية".
ولن تكون مهمة ميلان سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لمصالحة جماهيره هو الآخر بعد انطلاقته المتواضعة في "البريمير ليج" هذا الموسم.
ويتواجد نيوكاسل في المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي حاليا برصيد ست نقاط من خمسة لقاءات، علما بأنه حقق فوزا صعبا على برينتفورد بهدف نظيف في ظهوره الأخير بالبطولة المحلية قبل خوض المعترك الأوروبي.
وأمضى نيوكاسل خلال العقدين الماضيين وقته يصارع في دوري المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب) أكثر من التفكير بمواجهة نخبة الأندية الأوروبية، لكنه يهدف الآن الى السير على خطى مانشستر سيتي من خلال تحويل الدعم السعودي إلى مجد على الصعيدين المحلي والخارجي.
عندما اقتحم المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز في أول موسم كامل له منذ انتقال 80 بالمائة من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدا مشروع نيوكاسل متسارعاً أكثر مما كان متوقعاً.
لكن المراحل الأولى من الموسم الجديد أعادت فريق المدرب إدي هاو إلى أرض الواقع بعض الشيء، إذ مني بخسائر متتالية ضد مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون قبل أن يستعيد توازنه بفوز غير مقنع على برنتفورد 1-0 السبت.
ومقارنة بالانفاق السعودي الهائل هذا الصيف من أجل استقطاب نجوم العيار الثقيل الى الدوري المحلي، بدا نيوكاسل متحفظاً في سوق الانتقالات بسبب ضغوط الالتزام باللعب المالي النظيف.
واكتفى نيوكاسل هذا الصيف بالمركز السابع فقط من حيث ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية، وانحصرت صفقاته بضم هارفي بارنز وتينو ليفرامنتو من ليستر سيتي الهابط إلى المستوى الإنجليزي الثاني وساوثمبتون توالياً، وتونالي من ميلان.
ويدرك الفريقان الحاجة إلى بداية جيدة في المجموعة السادسة، ومما لا شك فيه أن جماهير نيوكاسل حلمت لأعوام طويلة بليالي الأبطال الساحرة التي بدت شيئاً من الخيال خلال 14 عاماً تحت قيادة المالك السابق مايك أشلي.
ولا يشعر المدرب إيدي هاو بهيبة مواجهة فريق من عيار وقيمة ميلان على الساحة الأوروبية في أول مشاركة له في دوري الأبطال، لأنه يعتقد أن فريقه معتاد على المنافسة على مستوى أعلى بسبب متطلبات الدوري الممتاز.
وقال بهذا الصدد: "بصراحة، لا أرى أن هناك فارقاً كبيراً. أنت تستعد ضد فرق من أوروبا وليس إنجلترا، (لكن) بالنسبة لي، الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم"، مضيفاً "أعتقد لأسباب مختلفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري مذهل وأعشق أن أكون جزءاً منه. الآن، نحن ذاهبون إلى أوروبا، إنها مسابقة مختلفة وتحديات مختلفة، لكنها ما تزال كرة القدم".
صحيح أن مانشستر سيتي احتاج إلى 12 محاولة كي يفوز أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن أبطال إنجلترا كانوا حاضرين دائماً بقوة منذ التأهل لأول مرة تحت الملكية الإماراتية العام 2011.
وهذا ما يصبو إليه نيوكاسل لكن عليه التعامل مع التحدي كل خطوة على حدة بدءاً من زيارته الى "سان سيرو" اليوم.
وتحت قيادة المدرب لويس إنريكي وبدون ليونيل ميسي ونيمار لكن بحضور كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وماركو أسينسيو، يستهدف باريس سان جيرمان تحقيق الحلم الذي لطالمه تمناه. ويلعب أولى مبارياته على أرضه في "حديقة الأمراء"، لكنها ستكون مواجهة قوية مع بروسيا دورتموند الذي خسر جهود جود بيلينجهام، ضمن منافسات المجموعة نفسها.
وكان سان جيرمان قريبا من رفع هذه الكأس في الموسم 2019-2020، عندما أزاح دورتموند عن طريقه في دور الـ16 قبل وصوله إلى النهائي الذي خسره أمام بارين ميونخ بهدف نظيف.
وبدت واضحة معاناة سان جيرمان من فقدان نجومه، حيث قدم بداية متواضعة للغاية في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس بالمسابقة برصيد ثماني نقاط من خمس لقاءات.
وأثار سان جيرمان قلق جماهيره عقب خسارته 2-3 أمام ضيفه نيس في لقائه الأخير بالدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي، ليتلقى هزيمته الأولى في البطولة هذا الموسم.
ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لدورتموند، الذي يحتل المركز السابع بالدوري الألماني حاليا، بعدما حصد ثماني نقاط فقط في لقاءاته الأربعة الأولى.
ومن المؤكّد أن الخسارة أو حتى التعادل اليوم، سيزيد الضغط على إنريكي الذي اشتكى من مشاكل في خط وسطه بالقول: "في الوسط، واجهنا مواقف سيئة لكن مهمتي تقتضي بأن أصلح ذلك".
وتابع: "لدي فريق حيث يسجّل فيه جميع لاعبي خط الهجوم. مبابي يواصل التسجيل (ثنائية أمام نيس) وهذا في حمضه النووي، لكن الآخرين سيسجلون أيضاً".
ويدرك إنريكي أن هامش الخطأ ضيّق جداً في مجموعة تضم ميلان ونيوكاسل، فيما أقرّ رئيس دورتموند هانز يواكيم فاتسكه بعد القرعة "أنها مجموعة صعبة للغاية، لن نخفي ذلك، ولكن مهلاً، نحن نتحمل ذلك. نحن نعرف كيف نذهب الى أبعد من ذلك، الأمر صعب للغاية بلا شك. إنهم ثلاثة منافسين كبار. ستكون مجموعة متقاربة للغاية".
ويملك ديمبيلي مهاجم سان جيرمان الجديد، فرصة مثالية لإسكات الانتقادات، عندما يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند.
ديمبيلي ليس هدافاً بالفطرة، والمباراة الأخيرة ضد نيس في الدوري الفرنسي دليل على ذلك عندما خسر سان جيرمان، وأهدر جناح برشلونة الإسباني السابق فرصتين سانحتين.
في الأولى، تواجه مع الحارس البولندي مارتشين بولكا فحلّقت الكرة عالياً، وبعدها بدقائق سدّد كرة برعونة إثر تمريرة من البرتغالي غونسالو راموس.
وبعد مشاركته في مواجهات تولوز، لنس، ليون ونيس، لم يسجّل ديمبيليه أو يمرّر كرة حاسمة، رغم ان احدى عرضياته التي ارتدت من الحارس ساهمت بهدف المغربي أشرف حكيمي ضد ليون (4-1).
ومنذ مروره مع دورتموند في الموسم 2017 والانتقادات تلاحق "ديمبوز" حيال نجاعته التهديفية، على الأقل بعد أن تكون الكرة بين قدميه الماهرتين.
بعد بزوغ نجمه في صفوف رين المحلي، نجح ابن النورماندي خلال مشواره القصير في البوندسليجا. لكن في 2017، قال صاحب المراوغات المتمايلة "أريد تحسين نجاعتي أمام المرمى في اللمسات الأخيرة وألا أفقد الكرة بغباء".
آنذاك، كان عثمان بعمر التاسعة عشرة، لكنه اكتسب خبرة سبع سنوات إضافية غاب عن جزء كبير منها بسبب الاصابات المتلاحقة التي بلغت 15 آخرها في شباط (فبراير) الماضي في عضلات فخذه.
خلال تلك الفترة، أحرز كأس العالم 2018 مع فرنسا، لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات مع الكاتالوني، قبل أن يخوض تحدياً جديداً مع باريس سان جيرمان.
دولياً، لم يسجّل سوى 4 أهداف في 39 مباراة، وفي برشلونة هزّ الشباك 40 مرة في 185 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وخلالها لعب 43 كرة حاسمة.
أكان على الجهة اليسرى أم اليمنى، يشكّل ابن السادسة والعشرين حالة رعب لدفاع الخصوم. يمكن لمراوغاته المدمّرة التسبّب بدوار مزعج لمراقبيه المدافعين. بيد انه مع وصوله إلى مشارف منطقة الجزاء، تتراجع فاعليته بشكل ملحوظ.
مع رحيل ميسي ونيمار، سيكون سان جيرمان بأمس الحاجة لديمبيلي وباقي اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية، على غرار راندال كولو مواني، راموس زأسنسيو، للدفاع عن لقب الدوري والذهاب إلى أبعد حد ممكن في المسابقة القارية الأولى.
في الجهة المقابلة، وبعدما كان ينبض بالحيوية والروح القتالية في الأيام الأخيرة من الموسم الماضي حتى المرحلة الختامية من الدوري الألماني الذي أفلت لقبه من فريقه في الثواني الأخيرة، يعاني المهاجم العاجي سيباستيان هالر في بداية الموسم الجديد لإيجاد وتيرته، في صورة تعكس الحالة التي يمر بها بوروسيا دورتموند.
وعشية المواجهة المرتقبة أمام سان جيرمان، يبدو هالر بعيداً كل البعد عما أظهره منذ شفائه من مرض السرطان.
وعاد هالر الى ملاعب الدوري الألماني في كانون الثاني (يناير)، وأداؤه كان بمثابة "معجزة بحتة" بحسب تصنيف مدربه إدين ترزيتش.
قدم العاجي إلى دورتموند في صيف العام 2022، من أجل تعويض رحيل الهداف النرويجي إرلينج هالاند الى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن بدايته مع فريقه الجديد تأجلت بعد اكتشاف إصابته بسرطان الخصية.
وبعد عمليتين جراحيتين وأربع جلسات من العلاج الكيميائي، عاد ابن الـ29 عاماً إلى الملاعب التي غاب عنها طيلة ستة أشهر، وبدا متعطشاً لترك بصمته مع فريقه الجديد لدرجة أنه سجل تسعة أهداف في 19 مباراة خاضها في الدوري بعد عودته في منتصف كانون الثاني (يناير)، ما جعله هداف الفريق بالتشارك مع يوليان براندت والهولندي دونييل مالين.
كان مشوار لاعب أياكس الهولندي السابق مثالياً حتى المرحلة الختامية الكارثية التي أهدر خلالها ركلة جزاء أمام ماينتس حين كان الأخير متقدماً 1-0 في لقاء انتهى 2-2، ما سمح لبايرن ميونيخ بانتزاع لقبه الحادي عشر توالياً بفارق الأهداف عن دورتموند نتيجة فوزه الختامي على كولن 2-1.
ويبدو أن صدمة نهاية الموسم الماضي تركت أثرها على دورتموند الذي بدأ الموسم الجديد بفوزين وتعادلين في أربع مباريات.
صحيح أن الأرقام ليست سيئة، لكن المضمون كان مقلقاً لأن فريق ترزيتش بدا مهزوزاً إن كان في الفوز على كولن 1-0 أو التعادل مع بوخوم (1-1) والوافد الجديد هايدنهايم (2-2) أو حتى الفوز على فرايبورغ السبت 4-2.
وشارك هالر أساسياً في المراحل الأربع الأولى من الدوري، لكنه بدا غائباً على صعيد تهديد مرمى الخصوم نتيجة غياب التمويل من خط الوسط بعد خسارة جهود الإنجليزي جود بيلينجهام لصالح ريال مدريد الإسباني هذا الصيف والبرتغالي رفاييل جيريرو للغريم بايرن ميونيخ.
والنتيجة كانت فشل هالر في تسجيل أي هدف أو حتى تمرير أي كرة حاسمة، ما جعل صحيفة "كيكر" الرياضية تمنحه أسوأ معدل تقييمي بين زملائه في المراحل الأربع الأولى بمنحه 5 نقاط من أصل 6 (الأفضل يحصل على نقطة والأسوأ على ست).
وبما أنه سيغيب عن الفريق مطلع العام المقبل من أجل مشاركته المتوقعة مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضها بين 13 كانون الثاني (يناير) و11 شباط (فبراير)، قرّر دورتموند استباق الأمور بالتعاقد مع الدولي الألماني نيكلاس فولكروج الذي "تأقلم سريعاً ومرّر كرة حاسمة وكان له فرصة على المرمى بتسديدة من 20 متراً" وفق مدربه ترزيتش بعد الفوز على فرايبورج، مضيفاً: "لقد فاز ببعض المبارزات الهوائية. كان جيداً جداً".
هذا التقييم يزيد الضغط على هالر الذي يجد نفسه في منافسة على مركز رأس الحربة مع الوافد الجديد، لكن من المتوقع أن يحتفظ، أقله حتى الآن، بمركزه الأساسي بدءاً من الزيارة الى معقل سان جيرمان، لا سيما أن فولكروج عائد للتو من إصابة.
ويبدو أن ترزيتش لم يحسم أمره بالنسبة للقاء نادي العاصمة الفرنسية في ما يخص الوافد الجديد، قائلاً "سنرى كيف سيكون رد فعله تجاه عبء العمل" في التمارين، وذلك لتقرير ما إذا كان سيمنحه أكثر من زمن نصف الساعة الذي خاضه ضد فرايبورج، في طريقه كي يكون ربما الخيار الأساسي في تشكيلة الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المجموعة السابعة
تنفس مانشستر سيتي الإنجليزي الصعداء، بعد أن ظل كأس دوري أبطال أوروبا مستعصيا عليه في النسخ الماضية، واختتم الموسم الماضي بتحقيق ثلاثية تاريخية وهيمن على كل الألقاب سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، كما حقق المدرب بيب جوارديولا إنجاز الفوز بالتشامبيونز ليج خارج برشلونة وبدون ميسي.
ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه اليوم من ملعب الاتحاد، أمام النجم الأحمر الصربي، في مجموعة يكملها يونج بويز السويسري ولايبزج الألماني. بالتالي سيكون أبناء جوارديولا الأوفر حظا لبلوغ ثمن النهائي، خصوصا مع انضمام الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ويوسكو جفارديول.
وكان إيرلينج هالاند هداف المسابقة الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا، وتم تكريمه على إنجازاته بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكن جوارديولا لن يمنح مهاجمه النرويجي فرصة للتنفس، وقال هالاند: "سيكون أكثر صرامة معي بالتأكيد، وأنا أحب ذلك. أريده أن يتحداني".
وأصبح هالاند الموسم الماضي، أصغر وأسرع لاعب يصل إلى 35 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.
من ناحية ثانية، ستعيد المواجهة مع لايبزج، الألمانية الكثير من الذكريات لفابيان لوستينبيرجر، الذي قضى 12 عامًا مع هيرتا برلين قبل الانضمام إلى يونج بويز في العام 2019.
وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أيضًا قائد الفريق السويسري عندما تغلب على ليفركوزن ذهابًا وإيابًا في الدوري الأوروبي خلال العام 2021.
وفاز يونج بويز بمباراة واحدة على أرضه في كل من حملتيه السابقتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كلاهما بنتيجة 2-1، ضد يوفنتوس في 2018-2019، ومانشستر يونايتد في 2021-2022.
المجموعة الثامنة
يعود تركيز برشلونة على دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح في اجتياز مرحلة المجموعات كل عام منذ الموسم 2001-2002، باستثناء الموسمين الماضيين.
وأضاف برشلونة العديد من الأسماء البارزة إلى صفوفه في سعيه لتجنب الخروج من الدور الأول للمرة الثالثة على التوالي.
البداية ستكون في المجموعة الثامنة أمام الوافد الجديد أنتويرب البلجيكي، والذي يدربه لاعب خط وسط البلوجرانا السابق مارك فان بومل، الفائز مع برشلونة إلى جانب المدرب الحالي تشافي هيرنانديز بلقب دوري الأبطال في العام 2006، وعن ذلك قال المدرب الهولندي: "العودة إلى برشلونة.. لقد فزت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة. ستكون مواجهة جميلة".
وكان أنتويرب آخر فريق بلجيكي يصل إلى نهائي مسابقة أوروبية، وحدث ذلك في بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس العام 1993.
وضمن المجموعة ذاتها، ليس لدى مدرب شاختار باتريك فان ليوين أي أوهام بشأن مدى صعوبة هذه المجموعة بالنسبة لبطل الدوري الأوكراني، ما يجعل مواجهته مع بورتو مهمة إذا أراد تجنب الخروج السادس على التوالي من دور المجموعات.
وقال فان ليوين: "جميع الفرق ترغب في لعب كرة القدم وعلينا أن نجد الفرص المتاحة لنا. برشلونة وبورتو هما على الأرجح المرشحان في المجموعة، لذلك سيتطلب الأمر الكثير من الطاقة والتركيز من لاعبينا".
ولم يحقق شاختار فوز في مواجهاته الستة السابقة مع بورتو على الصعيد الأوروبي (3 تعادلات و3 هزائم). -(وكالات)



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