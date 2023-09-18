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صقور الأردن يترقب هوية منافسيه في قرعة تصفيات كأس آسيا 2025

9/18/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تسحب عند الساعة السابعة من مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025، حيث سيتنافس 24 منتخبا على 16 مقعدا، عبر ثلاث نوافذ مؤهلة للبطولة القارية، والتي تنطلق في شباط (فبراير) من العام المقبل.
ويترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، معرفة هوية منافسيه في مشوار التصفيات القارية، حيث يتوقع أن ترأس منتخبات أستراليا (4 عالميا والأول آسيويا) ونيوزيلندا (21 عالميا والثاني آسيويا) ولبنان (28 عالميا و5 آسيويا) مجموعات منطقة الغرب، على أن ينتظر "صقور الأردن" موقعه في إحدى المجموعات الثلاث للمنطقة ذاتها، وذلك بناء على تصنيفه الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي "فيبا"، بحلوله في المركز 32 عالميا والثاني عربيا والسابع آسيويا برصيد 374.6 نقطة.
ويشارك في التصفيات إضافة الى أستراليا حاملة اللقب مرتين، كل من منتخبات: لبنان ونيوزيلندا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والصين والفلبين وتايبيه الصينية وإندونيسيا وسورية والبحرين والسعودية وكازاخستان والهند، وهي الفرق التي شاركت بكأس آسيا السابقة العام 2022 في "جاكرتا".
وانضمت منتخبات، فلسطين والعراق وقطر والإمارات وغوام وتايلاند ومنغوليا وهونغ كونغ إلى المنتخبات الستة عشر المتأهلة سابقا، بعدما حجزت تذاكرها من خلال التصفيات التمهيدية التي أقيمت نوافذها بالفترة من حزيران (يونيو) 2022 إلى شباط (فبراير) 2023، ليصبح الإجمالي 24 منتخبا سيتم توزيعها على 6 مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، وبواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة.
وتقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.
وتقام النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط (فبراير) 2024، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، على أن تختتم التصفيات بإقامة النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط (فبراير) من العام 2025.
وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، عن تواجد اللاعبين السابقين الإيراني حامد حدادي والفلبيني غابي نوروود، ضيفي شرف للمساعدة في إجراء القرعة، والتي سيتم بثها عبر الصفحة الرسمية للفيبا على "يوتيوب".
ويأتي اختيار الحدادي (38 عاما) بعد إعلان انتهاء مسيرته الدولية خلال بطولة كأس العالم الماضية، حيث يعد من نجوم منتخب "النمور الإيرانية"، وقادهم سابقا إلى ظهورين أولمبيين وأربعة في كأس العالم، إلى جانب مساهمته في إحراز لقب كأس آسيا العام 2013 على حساب الفلبين (85-71)، والتي سيشارك نجمها نوروود، الذي خدمها لأكثر من 15 عاما، في مراسم سحب القرعة، تقديرا لمساهمته في إعادة الفلبين إلى الخريطة العالمية والمساهمة بتأهلها لمونديالي 2014 في إسبانيا و2019 بالصين، فضلا عن مشاركته بخمس نسخ سابقة ببطولة آسيا وتقلده ميداليتين فضيتين.
وشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا في 16 نسخة سابقة وعلى مدار نحو 63 عاما، خاض خلالها 119 مباراة، محققا الفوز في 63 مباراة مقابل خسارته في 56 مباراة، ويتطلع إلى صياغة تاريخ جديد لكرة السلة الأردنية وبلوغ نهائيات آسيا للمرة الـ17 في تاريخه منذ أول مشاركة له في نسخة العام 1983 في هونغ كونغ.
وسبق للمنتخب الوطني إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين، بفوزه على المنتخب اللبناني بنتيجة (80-66) آنذاك، فيما يعد أبرز إنجاز لـ "الصقور" في المحفل القاري، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر بفارق نصف سلة أمام الصين (69-70).



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