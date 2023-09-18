Monday, 18 September 2023 10:40 GMT

العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم ينتظر الشونة

9/18/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المباراة المهمة ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تجمع بين فريقي العربي والحسين إربد، حيث يسعى العربي إلى مواصلة تقديم عروضه القوية والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، فهو يملك حاليا 10 نقاط، مستفيدا من الفوز الكبير والثمين الذي حققه على فريق السلط في المباراة الماضية، والذي عزز من تطلعاته في التقدم خطوة مهمة نحو دائرة المنافسة على اللقب، في الوقت الذي يرنو فيه فريق الحسين إربد الذي يملك 8 نقاط، من تحقيق الفوز وإبقاء حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب.
وتقام يوم غد مباراة نارية تجمع بين فريقي السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يتصدر الأهلي الترتيب العام لفرق المربع الذهبي برصيد 15 نقطة، فيما لفريق السلط 13 نقطة بالمركز الثاني.
إلى ذلك تختتم لقاءات المرحلة الأولى من المربع الذهبي يوم السبت المقبل باقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها، فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات هذه المرحلة، حيث خاض العديد من اللقاءات مع الفرق، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل.
ويذكر أن دوري أندية الدرجة الأولى يختتم يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يعقبه مباشرة تسمية المنتخب الوطني للرجال، الذي سيدخل في برنامج إعداد مكثف استعدادا للمشاركة في البطولة الآسوية، التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة كاس العالم.
من ناحية أخرى يلتقي فريقا كفرسوم ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء ضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حيث يملك فريق كفرسوم 6 نقاط، وهو يسعى إلى تجاوز عقبة الشونة والتقدم خطوة مهمة نحو البقاء في دوري الكبار، والفريق بتشكيلته المتجانسة قادر على تحقيق رغباته والخروج بنتيجة إيجابية، بعكس فريق يرموك الشونة الذي فقد فرصته بالبقاء، وغادر رسميا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، فهو ما يزال يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.
وتقام يوم الجمعة المقبل، مباراتان ضمن لقاءات هذه المرحلة، حيث يلتقي فريقا الكتة ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، تليها مباشرة وبالصالة ذاتها وتحديدا عند الساعة الثامنة مساء المباراة المهمة والقوية التي تجمع بين فريقي القوقازي وكفرسوم.
ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو خاض أول من أمس مباراته الأولى في دوري الدرجة الأولى، حيث تمكن من الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 33-17.



MENAFN18092023000072011014ID1107092016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث