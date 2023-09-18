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بداية قوية للأرثوذكسي والفحيص في سلة الناشئات

9/18/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – استهل فريق نادي شباب الفحيص حملة الدفاع عن لقبه، بفوزه العريض على فريق النادي الأهلي بنتيجة (62-17)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الفحيص، ضمن الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، والذي يستمر حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وبرزت زينة قراعين في اللقاء من جانب فريق الفحيص، بتسجيلها 19 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين و7 سرقات للكرة بفاعلية 18، تليها شقيقتها حور قراعين بتسجيلها 10 نقاط مع 8 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 12.
وفي لقاء آخر أقيم بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، أثقل فريق النادي الأرثوذكسي سلة نظيره فريق نادي الإنجليزية (85-21)، في لقاء برزت فيه اللاعبة جنى حداد بتسجيلها 10 نقاط و15 متابعة "الدبل دبل" و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 27، تليها سلمى نجار بتسجيلها 6 نقاط مع 17 متابعة وستيل بفاعلية 19.
وحقق فريق نجوم الأرثوذكسي فوزا مثيرا على فريق نجوم الفحيص (59-42)، في لقاء برزت فيه اللاعبة حلا مرجي بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و20 متابعة وتمريرة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 28، فيما كانت ألما حداد اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الفحيص بتسجيلها 5 نقاط و11 متابعة و2 بلوك شوت بفاعلية 11.
وانفرد الأرثوذكسي في صدارة جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق النقاط على فريقي الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاءت فرق، نجوم الفحيص والأهلي والإنجليزية في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطة واحدة.



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