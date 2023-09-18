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فترة التوقف الدولية تكشف قوة المنتخبات المنافسة لـالنشامى

9/18/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- أثبتت مباريات المنتخبات، التي تنافس المنتخب الوطني لكرة القدم، في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر أن تنطلق في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر مطلع العام المقبل، أنها تسير بقوة نحو المنافسة وتملك مقومات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة، وتقودها أجهزة تدريبية تتمتع بخبرات كبيرة، وتاريخها حافل بالإنجازات.
ويطلب من الجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة المغربي الحسين عموتة، رصد مباريات المنتخبات المنافسة في التصفيات الآسيوية ونهائيات كأس آسيا، خصوصا وأن الأهداف المعلن عنها للمشاركات الأردنية كبيرة وتبحث عن تحقيق الإنجاز والابداع، وتقديم صورة فنية ترضي الشارع الرياضي المتحمس لوصول النشامى للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، والمنافسة الحقيقية على المراكز الأولى في بطولة كأس آسيا.
وخلال فترة التوقف الدولية الثالثة للمنتخبات، والتي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، لعبت المنتخبات في مباريات قوية من أجل التحضير لاستحقاقين منتظرين للمنتخبات الآسيوية كافة.
ويلعب منتخب النشامى في المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
ولعب المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الثالثة مباراتين، خسر الأولى بسداسية نظيفة أمام النرويج، وتعرض للهزيمة أمام المنتخب الأذري بهدفين لهدف، فيما لعب المنتخب السعودي أبرز فرق المجموعة مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 3-1، وخسر المنتخب السعودي المباراة الثانية أمام منتخب كورية الجنوبية بهدف وحيد.
ووجه منتخب طاجيكستان إنذارا شديد اللهجة لمنتخبات المجموعة من خلال الأداء الفني المتطور والانتصار على المنتخب السنغافوري بهدفين نظيفين، وسيواجه منتخب النشامى نظيره منتخب طاجيكستان، في مستهل مشوار الفريقين بالتصفيات يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وعلى صعيد المنتخبات المنافسة لمنتخب النشامى في نهائيات كأس آسيا 2023، في المجموعة الخامسة، كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، فقد سجل المنتخب الكوري فوزا معنويا على المنتخب السعودي بهدف من دون رد، وتعادل مع منتخب ويلز سلبيا، فيما خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الكويتي بنتيجة 1-3، وتعادل مع منتخب تركمنستان بهدف لكل منهما.
وفي المقابل، لعب المنتخب الماليزي مباراتين، تعادل في المواجهة الأولى مع المنتخب السوري 2-2، كما تعادل في المباراة الودية الثانية مع المنتخب الصيني بهدف لمثله.
وتنظم ماليزيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بطولة ودية "بطولة مارديكا" حيث ستلعب أمام الهند والفائز من هذه المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء طاجيكستان وفلسطين في النهائي، والخاسران يخوضان مواجهة المركز الثالث في ستاد بوكيت جليل الوطني في العاصمة كوالالمبور.
ويعول الشارع الرياضي الأردني كثيرا على استثمار منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق، حيث يواجه النشامى نظيره الإيراني في الدور نصف النهائي للبطولة، في مباراة يتوجب على الجهاز الفني خلالها تصويب الأخطاء القاتلة والتي ظهرت خلال مباراتي النرويج وأذربيجان، وأن يكون المدير الفني عموتة تعرف على إمكانيات اللاعبين واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب في الاستحقاقين الآسيويين.
وقال المدرب الوطني عبدالله العمارين:"أن المنتخبات الآسيوية تطورت كثيرة خلال الفترة الماضية، وأظهرت مستويات فنية جيدة، والمتابع للكرة الآسيوية يدرك مهمة المنتخب الوطني لكرة القدم الصعبة والتي تحتاج من المدير الفني حسين عموتة عملا شاقا خلال الفترة المقبلة، ورصد المنتخبات التي تنافس النشامى في التصفيات المشتركة ونهائيات كأس آسيا".
وأضاف العمارين في حديث لـ"الغد"، أن المنتخب الوطني يملك عناصر مميزة من الشباب، إضافة إلى لاعبي الخبرة، مبينا أن اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين لم يقصر في رحلة تحضير المنتخب وتأمين مباريات ودية قوية مع منتخبات مختلفة.
من جانبه يقول المشجع المتابع للكرة الآسيوية معاذ السليم: "إن مباريات التوقف الماضي قدمت صورة فنية جيدة عن تطور المنتخبات، ومنها المنتخبات التي تلعب في مجموعتنا في التصفيات الآسيوية ونهائيات كأس آسيا، مضيفا أن مقولة المنتخبات الضعيفة أصبحت بعيدة عن الواقع الفني حاليا".



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