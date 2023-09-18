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هشام النجار: نافست في سباق الهضبة بسيارة عمرها 20 عاما

9/18/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - وضع السائق الواعد هشام أمير النجار بصمته على سباقات الهضبة، بفوزه في الجولة الثالثة من بطولة السعودية، معتليا منصة التتويح، بعدما استطاع تخطي 98 سائقا عربيا وعالميا مشاركا في الجولة.
النتيجة المميزة للسائق النجار، جاءت من خلال الخبرة التي أكسبها له والده بطل سباقات السيارات أمير، كما أن لعميه بطلي سباقات السيارات هشام وأيمن، الدور الكبير في دعمه للوصول إلى ما وصل إليه، وهو يعمل كفريق إلى جانب ابن عمه السائق الواعد أمير في سباقات السرعة والرمان.
وقال السائق النجار في تصريحات لـ"الغد": "نلت لقب سباق الهضبة السعودي على متن سيارة ميتسوبيشي كولت المصنعة منذ 20 عاما، ونافست سيارات سوبر كار في السباق كفيراري وبورشه، إضافة إلى سيارات عالمية ذات مواصفات قياسية".
وأضاف: "السباق كان صعبا وفترة التدريب كانت قليلة، علما بأن السباق مختلف كليا عن سباقات الهضبة الأردنية، ويتطلب سرعات عالية على المسار، حيث وصلت سرعتي في بعض الأحيان إلى 205 كم/ساعة، بينما في سباقات الهضبة المحلية تتراوح سرعتي ما بين 130 -140 كم/س".
وأضاف: "التعاون كان كبيرا من قبل الاتحاد السعودي للسيارات، وعقب انتهاء السباق انبهر الجميع من قيادتي ومهاراتي على الحلبة، ونلت إشادة المنظمين والسائقين العالميين، كما أن عددا من السائقين السعوديين طلبوا مني ومن والدي أن يحضروا للأردن لاكتساب خبرة من والدي استعدادا للمشاركة في سباقات السرعة والهضبات المحلية".
وأشار: "يجب ان تتبدل عقلية السائقين الشباب من خلال التوجه للمشاركات الخارجية، من أجل تعزيز خبراتهم وتطوير مستوياتهم، كما أن هذه المشاركات الخارجية تتيح لهم التعرف على سائقين آخرين يتمتعون بخبرات عالية، وتحقيق الإنجازات يمنحهم فرصة الحصول على دعم من شركات معروفة، وبعد تجربتي في سباق الهضبة السعودي سأقوم العام المقبل بالمشاركة في أكبر عدد من البطولات السعودية للسيارات مثل تايم تاك، وأتطلع العام المقبل إلى المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب تحقيق حلم المشاركة في سباقات كأس بورشه".
وأكد النجار، أن ما وصل إليه من تقدم وإنجاز على المستويين المحلي والعربي، يعود إلى والده أمير بطل سباقات السرعة، الذي قام بتجهيز وضبط سياراته بشكل احترافي، إضافة إلى الدعم المعنوي الذي يلقاه من عميه أيمن وهشام.
ونوه النجار: "أنصح الجيل الحالي من الشباب بأن يتطلعوا للمستقبل، وأن يتسلحوا بالعزيمة والإرادة دون الالتفات لأي أمور أخرى، وأن يركزوا على المشاركة في سباقات الكارتينج التي تعد المدرسة الأم للسائق الحقيقي، فقد انطلقت منها وتعلمت الكثير، ويجب الاهتمام بشكل أكبر في سباقات الكارتينج، وكل ما هم عليه السائقون العالميون الآن جاء من سباقات الكارتينج، ويضم الأردن سائقين واعدين وجيلا جديدا يتميز بالقوة وقوة الأداء، وما ينقصه في الوقت الراهن هو الدعم المادي، ونتطلع جميعا للحصول على دعم يمكننا من مواكبة مسيرتنا في عالم الرياضات الميكانيكية".



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