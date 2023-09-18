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الجزيرة يتجاوز صما بهدفين ويواصل صدارة دوري كرة الأولى

9/18/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- واصل فريق الجزيرة صدارته لترتيب فرق أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق صما بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتها مساء اليوم على ملعب البتراء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث.
الجزيرة الذي سجل فوزه الثالث رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد صما 3 نقاط.
واستعاد فريق اتحاد الرمثا نغمة الانتصارات بفوزه على فريق كفرسوم برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم الرمثا.
ليرفع اتحاد الرمثا رصيده إلى النقطة السادسة، ويتجمد رصيد كفرسوم عن 6 نقاط.
وسيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة البقعة والهاشمية، التي أقيمت على ملعب الأمير الحسين السلط.
ليصبح رصيد الهاشمية 4 نقاط، ويرفع البقعة رصيده الى نقطتين.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الثلاثاء ، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الصريح واليرموك عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم، وعند الساعة السادسة مساء، يستضيف ملعب البترا المباراة الثانية بين عمان اف سي والعالية.



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