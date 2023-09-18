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مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانويه للبنات تكرم أوائل الثانوية العامة

9/18/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية عطوفه مدير التربية والتعليم في قصبه عمان الدكتور الفاضل جمال الحناوي وبدعم من النائب الدكتور أحمد جميل عشا صاحب المبادرات الخلافة تشرفت الهيئة الإدارية والكادر التدريسي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية ممثله بمديرتها المتميزة صاحب العطاء المشهود الدكتورة لينا علي أبو صفية وبحضور جمع غفير كريم من أولياء أمور الطالبات وجمع كريم من أبناء المنطقة لحفل تكريم ثله من طالبات المدرسه المتفوقات في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 واللواتي حققن التميز وا ستحقين التكريم بجدارة.

وتم خلال الحفل تكريم للمربية الفاضلة التي احيلت على التقاعد ابتسام الاقطش والتي كانت مثالا يحتذي به في العطاء والإخلاص هذا وأقيم الحفل يوم الاثنين الموافق 18/9/2023 وذلك على مسرح المدرسة، وقد عبرت المديرة المتميزة عن جزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح الحفل حيث اعتبرت أن المشاركة تعد تشريفا يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات وتمنت أن يجعل الله كل من أسهم في هذا الحفل الكريم داعما في الارتقاء قي مسيرتنا التعليمية نحو الأفضل في ظل قيادتنا الهاشمية التي لا تدخر جهدا في سبيل رفعه طلبتنا مما يسهم في تعزيز مكانه اردننا كرائد في مجال الاستثمار في صناعه الأجيال المتسلحة بالإيمان والعلم والأخلاق.



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