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هذا ما يجب أن تفعله عندما لا يحترم الآخرون حدودك

9/18/2023 2:25:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أنّ الإجابة الأفضل على كل صراع بين الأفراد تقريبًا، أو مخاوف متّصلة بالعلاقات، أو خطة للتعافي من الصحة العقلية، تتمثّل بوضع الحدود.

لكن ماذا يعني ذلك تحديدًا؟


وقالت ديبورا أشواي، مستشارة الصحة العقلية السريرية في نيو برن بولاية نورث كارولينا الأمريكية لـCNN: "كل شيء في الطبيعة، كل شيء، حتى على المستوى الخلوي له حدود. وهذه (الحدود) وُجدت لحمايتنا".

وأوضحت كامي أورانج، مدربة على كيفية اعتماد الحدود بالعلاقات والمقيمة في جنوب ولاية يوتا الأمريكية، أنّ البشر كائنات مجتمعية، لذا من المهم أن يمتلكوا نظامًا لتوصيل الاحتياجات، والرغبات، والأولويات، والحدود، لبعضهم البعض، حفاظًا على سير العلاقات بسلاسة.

وقالت إنّ "الحدود تُعتبر ممارسة لحل النزاع والتعاطف مع الآخرين، إنّما تحديدًا للتعاطف مع الذات".

وأضافت أورانج أن الأشخاص يتعلمون كيفية وضع الحدود من خلال تفاعلاتهم مع من حولهم، لذا، في حال لم يكن هناك شخص يقدّم نموذجًا جيدًا لكيفية وضع الحدود وتنفيذها، أو يشجعك على عدم القيام بذلك، فسيكون من المنطقي أن تعاني جراء ذلك.

ماذا يُقصد بالحدود؟

وقالت نيدرا غلوفر تواب، المعالجة النفسية المقيمة بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، إنه من أجل أهداف العلاقات الإنسانية، فإنّ "الحدود تُعتبر بمثابة بيان لما تتوقعه، أو ما تحتاجه، أو ما تريده في موقف معين".

وأضافت تواب، مؤلفة كتاب "ضع الحدود، ابحث عن السلام: دليل لاستعادة نفسك"، أنه يمكن التعبير عن الحدود لفظيًا، أو من خلال أفعالك.
وفي الإطار التعريفي عينه، أشارت الدكتورة كلوي كارمايكل، عالمة النفس السريرية المقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية، ومؤلفة كتاب "الطاقة العصبية: استغل قوة قلقك"، إلى أنّ "الحدود قد تسهّل تفاعلاتك مع العالم من حولك، وتحمي عواطفك، ومساحتك الجسدية، ومشاعرك، وصحتك العقلية، وأنظمة معتقداتك، وأي أمر آخر لديك كي تقدّمه".

ولفتت أورانج إلى أنه ربما سمعت في كثير من الأحيان بمصطلح "الحدود" المستخدم عندما يتعلّق الأمر بقتال حاد، أو شريك سابق سام، لكنّه مفيد أيضًا مع الأشخاص الذين تحبهم وتهتم لأمرهم.

وأشارت إلى أنّ "الأمر لا يتعلّق فقط بالصراع وإبعاد الأشرار، بل بالحفاظ أيضًا على العلاقات التي تقدّرها".

وقد يعني ذلك، وضع حدود مع شريكك بشأن احتياجاتك عندما يتعلق الأمر بالمساحة الشخصية، أوالحفاظ على علاقتك مع أحد والديك من خلال وضع حدود لما تتوقعه بشأن أطفالك.

وقالت أورانج إن "وضع الحدود قبل وقوع خلاف مع شخص تحبه قد يحافظ على تواصلك معه، ويمنع انفجاره وانتهاء العلاقة".

الالتزام بحدودك

قبل أن تتمكن من وضع الحدود مع الآخرين، عليك معرفة حدودك. والحدود ليست إلزامية، لأنه بحسب تواب ما قد يصلح لشخص آخر ربما لا يناسبك.

ولفتت أورانج إلى أنّ النقطة الجيدة التي يفترض البدء بها تتمثّل بمعرفة احتياجاتك، وحدودك، وأولوياتك.

وضع الحدود

وأوضحت أورانج أنه رغم صعوبة القيام بذلك للأشخاص اللطفاء، إلا أن وضع حدود جيدة يتطلب تحديد المشكلة بوضوح، وما تحتاج إليه.

وأشارت تواب إلى أنّ "الحدود الجيدة واضحة وموجزة. أعتقد أننا في كثير من الأحيان نقول الكثير من الكلمات، لكن ما برحنا غير واضحين بشأن ما نريده".

ولفتت كارمايكل إلى أنه قد يكون لديك الحدود الأوضح في العالم، لكن هذا لا يعني أن من حولك سيحترمونها.

وأضافت: "تضع حدودًا لحماية احتياجاتك، وليس للتحكم بسلوك شخص آخر، نقلا عن سي ان ان بالعربية.

وفي الإطار عينه، قالت تواب إنه إذا اختاروا عدم احترام حدودك، فهذا ليس أمرًا تحتاج إلى إدارته.

وبحسب ما ذكرته أورانج: فمن المفيد أن يكون لديك خطة لكيفية ضبط سلوكك عند وقوع ذلك. فحدودك مهمة، ومن المقبول اتخاذ خطوات لحمايتها.

وإذا قمت بتعيين الحدود وتم انتهاكها، توصي أورانج بتكرار ضرورة الالتزام مجدّدًا بحزم أكبر.

وأشارت تواب إلى أنّه في حال لم يتوقف هذا الانتهاك عند هذا الحد، فالأمر متروك لك لتقرر الإجراء الذي ترغب باتخاذه ردًا على ذلك. وهل تستأذن وتتجه إلى غرفة أخرى؟ أم هل تذهب إلى المنزل باكرًا؟

وتوافقت أشواي مع تواب بالقول إنه في بعض الحالات، قد تكون انتهاكات الحدود كافية لإنهاء العلاقة أو إبعادها، لكن هذا يعتمد بشكل كامل على الفرد وما يرغب القيام به.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تتحرك فيه الحدود. وبحسب تواب، ربما تكون القيود التي قد تفرضها على شخص ما ليست هي ذاتها التي قد ترغب بفرضها على شخص آخر.

استجابة لحدود شخص آخر

ماذا تفعل عندما يطلب منك شخص ما احترام حدوده؟

أوضحت أورانج أنّ "الحدود أمر جيد. وهكذا، عندما يضع الناس حدودًا معي، فإن ردي الأول دوما يكون 'شكرًا لك'".

وتابعت، أنه حتى لو شعرت ببعض الإحراج أو ربما الأذى لأن شخصًا ما أخبرك أنه لا يعجبه ما كنت تفعله، فمن المهم أن ترى ذلك كمعلومات مفيدة.

بعد ذلك، تحب أورانج طرح أسئلة توضيحية لفهم مدى الحدود والمواقف التي تنطبق عليها، على حد قولها.

ومن ثم عليك أن تقرر ما إذا كانت هذه الحدود التي وُضعت لك تناسبك. وشرحت: "بينما عليك احترام حدود الآخرين، ليس عليك دومًا العيش في ظلها".

وقالت أشواي إن الحدود لا تتعلق بالسيطرة، ولا ينبغي استخدام هذا المصطلح للتلاعب بالآخرين، أو السيطرة عليهم، أو التعدي عليهم.

وخلصت أورانج إلى أنّ إحدى الطرق الجيدة للتحقق مما إذا تم وضع الحدود المناسبة لك، تتمثل باستخلاص ما تشعر به بعد المحادثة.



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