كوابيس الزلزال تطارد أطفال مخيمات الإيواء في المغرب

أعلى جبال الأطلس بالمغرب، تحول الكثير من القرى لمخيم إيواء كبير. فعلى امتداد البصر، لا يمكنك أن ترى إلا مباني متهدمة، وطرقا غطّاها الركام، وخياما متناثرة هنا وهناك تضم ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد في الثامن من سبتمبر /أيلول الجاري، ليودي بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

"لا يمكنني أن استوعب أين كنا وأين أصبحنا" هكذا تقول جميلة، إحدى ساكنات قرية أمزميز بإقليم الحوز، غرب مدينة مراكش، وهو واحد من أكثر أقاليم المغرب تضررا من الزلزال.

حدثتني المرأة وهي تغالب دموعها لتؤكد أنها فقدت الكثير من آدميتها بعد أن باتت من سكان الخيام البلاستيكية، التي لا تقي من حرارة أو برودة.



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وتضيف "لا يوجد مراحيض هنا. والشتاء على الأبواب ونخشى انتشار الأمراض. كلنا منهكون بدنيا ونفسيا".

أقامت الحكومة المغربية هذا المخيم، لكننا علمنا من الأهالي أن أغلب المساعدات، من غذاء وشراب وأغطية، تأتي من المتطوعين والجمعيات الأهلية.

ويؤكد كل من التقيناه من أطفال المخيم على رغبته الشديدة في العودة لقاعات الدرس.

"أريد أن أذهب للمدرسة كي أصنع مستقبلي وأصبح طبيبة أسنان. أتطلع لأن أعوض أمي عما كابدته من معاناة من أجلنا" هذا ما أخبرتنا به ملاك، الطالبة في المرحلة الإعدادية.

يلاحقها شبح الزلزال أغلب الوقت "حلمت بأن هزات أخرى ضربتنا وركضنا في العراء من دون أن يغيثنا أحد".



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تمضي ملاك جل وقتها في اللعب مع أشقائها الثلاثة الصغار، لكن يرتسم على ملامحها الكثير من الضيق، فهي لا تطيق الإقامة في المخيم. تحدثني قائلة "أشعر وكأنني أختنق هنا، هذا المكان كئيب".

وتقول منظمة اليونيسف إن هناك نحو مئة ألف طفل تضرروا جراء الزلزال. وكانت القرى الواقعة أعلى جبال الأطلس هي الأكثر تضررا، إذ يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها بسبب وعورة الطرق، فضلا عن انسداد بعضها نتيجة سقوط كميات كبيرة من الصخور بفعل الزلزال. كما أن أغلب المنازل في تلك المناطق بنيت من مواد بدائية ولذلك لم تتحمل الهزة الأرضية وانهارت فورا.

قبل أن نرحل عن المخيم، فوجئت بسيدة في العقد الثالث من عمرها، تقترب مني وتسألني بصوت منخفض إذا كنت أحمل معي عطرا أو أحمر شفاه. "أريد أن أشم رائحة العطر، وأضع شيئا من أحمر الشفاه" .

استوقفني هذا الطلب كثيرا، فأغلب من يقدمون المساعدات عادة ما يصبون اهتمامهم على توفير الطعام والشراب.

لكن للإنسان احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن الغذاء والمياه، فمثل هذه التفاصيل كأدوات الزينة ومستلزمات النظافة الشخصية تمنح الإنسان شعورا بالآدمية، وكثيرا ما تسقط مثل هذه المتطلبات من قوائم المساعدات المخصصة للمناطق المنكوبة.

علمت من سكان المخيم أنهم يعانون بشدة من نقص المراحيض وغياب أماكن الاستحمام، وهو ما يؤثر على حالتهم النفسية أشد الأثر.

تركنا المخيم وتجولنا أكثر في إقليم الحوز. لا يمكننا حصر ما شاهدناه من مبان منهارة وكتب دراسية ممزقة، كان يحلم أصحابها، بالتأكيد، بمستقبل أفضل.

وتقول السلطات المغربية إنها تعمل على قدم وساق لتخفيف الضرر عن الأطفال، فقد أنشأت مجموعة من الفصول المؤقتة حتى يتمكنوا من استئناف الدراسة، كما رصدت مبالغ مالية ضخمة لإعادة إعمار كل المباني المدمرة.

ويزيد عدد تلك المباني عن خمسين ألف مبنى، كما أعلنت الدولة أيضا عن تقديم إعانات مادية للأسر المنكوبة.

لكن المتطوعين المنخرطين في مساعدة الضحايا يلفتون الانتباه لأهمية الدعم النفسي وليس المادي فحسب.

أثناء تجولنا بالإقليم صادفنا مبادرة تطوعية يقوم عليها عدد من الممرضين، الذين قرروا أن يخلقوا للأطفال الصغار مساحة للتعبير عن مشاعرهم من خلال الكتابة أو الرسم.

يلتف الصغار حول منضدة كبيرة ويشرعون في الإمساك بالألوان والأوراق للتنفيس عما يجول بخاطرهم.

"عندما طلبنا من الأطفال أن يرسموا، لاحظنا أن كثيرا منهم رسموا إما منازل متهدمة أو حيوانات نافقة" هكذا يقول محمد أمين وهو ممرض متطوع، قطع مسافة طويلة من العاصمة الرباط إلى إقليم الحوز، للمساهمة في تقديم الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال.

يخبرني أن عددا كبيرا من الأطفال يواجهون صعوبات في النوم، بجانب ما ينتابهم من فزع عند وقوع هزات ارتدادية. كما يعاني الكثير من الأطفال، الذين شملتهم المبادرة، من فقدان الأبوين.

ويطالب أمين بضرورة وجود الكثير من الأطباء النفسيين المتخصصين في المناطق المنكوبة، ويوضح "الأطفال هنا يحتاجون دعما نفسيا ملحا وعاجلا أكثر من أي وقت آخر".

يبذل أمين ورفاقه جهدا كبيرا للتسرية عن هؤلاء الصغار المنكوبين، لكن الضحايا يحتاجون لما هو أكثر من المبادرات الفردية، كي يتمكنوا من طي صفحة تلك المأساة والتطلع لغد آمن.