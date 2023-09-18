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أطلق العنان لموهبتك في التمثيل مع النجم منذر رياحنه على Bigo Live

9/18/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



من المرتقب أن تُحدث "بيجو لايف" Bigo Live، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً، تحولاً حاسماً في تطوير مواهب ومهارات الممثلين الطموحين من خلال إطلاق مشروعها المتميز والأحدث من نوعه "مدرّب التمثيل". بالتعاون مع الممثل الأردني الأسطوري منذر رياحنه، تستعد "بيجو لايف" Bigo Live لتمكين وإلهام مستخدميها من خلال إتاحة الفرصة لهم لتعلم فنون التمثيل مجاناً وعلى نحو غير مسبوق.

وهذه المبادرة لا تهدف فقط إلى الكشف عن أسرار التمثيل وكشف الغموض عنه ، بل تشجّع أيضاً المستخدمين العاديين على تحقيق حلمهم ومتابعة شغفهم من خلال البث المباشر، تماشياً مع سياسة وتطلعات "بيجو لايف" Bigo Live الأحدث من نوعها.

يستعد منذر رياحنه (الحساب على "بيجو" Bigo: Montherrayahnah)، الذي يحظى بتقدير كبير وشهرة واسعة لمساهماته البارزة في عالم الترفيه، لتقديم سلسلة من الورش التعليمية على أصول التمثيل حصرياً على منصة "بيجو لايف" Bigo Live.

وباعتباره ممثلاً مشهوراً ومعروفاً لأدائه المتميّز، فهو يمتلك القدرة والخبرة الجيدة لنقل ومشاركة معرفته القيّمة، مما يجعل من هذه الورش فرصة فريدة تعود بالنفع والفائدة على المشاركين. ومن خلال هذه الجلسات التفاعلية، سيقوم منذر بتعليم المستخدمين المبادئ الأساسية في فن التمثيل، مما يتيح لأولئك، الذين يتطلعون إلى متابعة شغفهم بالفنون الدرامية، فرصة من العمر لصقل وتنمية موهبتهم في التمثيل. تم تصميم مشروع "مدرّب التمثيل" بهدف إزالة تعقيدات التمثيل، مما يجعله مفهوماً وسلساً وقابلاً للتحقيق بالنسبة للأفراد الذين تتملّكهم رغبة جامحة في استكشاف هذا المجال الديناميكي.

وخلال مقابلة أجريت معه مؤخراً على "بيجو لايف" Bigo Live استعرض النجم منذر رياحنه رؤيته حول مشروع "مدرّب التمثيل" بالقول، "يتمثل هدفي في تكوين فريق عربي إقليمي ومجموعة ديناميكية من الشباب الطموحين والمفعمين بالحماس. كما أنني على ثقة تامة بأن كل مشارك لديه القدرة على أن يصبح ممثلاً أو مدرب تمثيل في المستقبل. ويتمثل هدفي من هذا المشروع في طرح وتقديم منهجيات البحث الحديثة فيما يتعلق بتقنيات التمثيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم بث برنامج "مدرّب التمثيل"، المؤلف من عشر حلقات، مرتين أسبوعياً طوال شهر سبتمبر 2023. وستعرض كل حلقة للمشاهدين طرق استكشاف منهجي لجوانب مختلفة من التمثيل، مما يجعلها ملائمة لكل من المبتدئين وأولئك الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم. بإمكان المشاركين توقع ما يلي في هذه الجلسات التفاعلية الجذابة:

. مقدمة عن التمثيل: سيصحب منذر المشاركين في رحلة ممتعة للتعرّف على مبادئ التمثيل الأساسية والكشف عن أسراره ومكوناته الرئيسية.
. بناء الشخصية: التعمق في مهارات تطوير الشخصيات، وفهم دوافعها، وإعادتها إلى الحياة.
. دراسة المشهد: استكشاف فن تحليل المشاهد، وتجزئة النصوص، وتفسير الأدوار بشكل فعال.
. التعبير العاطفي: تعلم كيفية توظيف المشاعر على نحو يبرز أصالة الشخصية، وهي مهارة أساسية لا بد من توفرها لدى أي ممثل.
. أسلوب التمثيل: تكوين نظرة ثاقبة لعالم التمثيل المنهجي، وهو نهج تحويلي لتجسيد الشخصية على أرض الواقع.
. التفاعل والمشاركة: التفاعل مباشرة مع منذر، وطرح الأسئلة عليه، والسعي للحصول على توجيهاته وتلقي ردود الفعل الشخصية.

تلتزم "بيجو لايف" Bigo Live بتزويد مستخدميها بتجربة متنوعة وغنية، ومشروع "مدرب التمثيل"، في الواقع، يتماشى مع هذه المهمة. إن طبيعة المنصة التفاعلية والقائمة على التواصل في الوقت الحقيقي يجعلها الأكثر ملائمة لاستضافة وإنجاح هذا المشروع التعليمي بكل كفاءة واقتدار، مما يساهم في تكوين مجتمع نابض بالحياة من المتعلمين والممثلين الطموحين. ومن خلال البث المباشر، يتمكّن المشاركون من التواصل والتفاعل مباشرة مع منذر رياحنه، لسد الفجوة بين المعرفة النظرية والممارسة العملية. كما أن الانتشار العالمي الواسع للمنصة يضمن للممثلين الطموحين من جميع أنحاء العالم إمكانية متابعة والاستفادة من هذه الدورات التدريبية التي لا تقدر بثمن.

شارك منذر أيضاً مثالاً لا يُنسى عن دوره وتأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال، "هناك مسلسل درامي شاركت فيه بعنوان "ماذا لو" كان في الواقع من الأمثلة التي لا تُنسى بالنسبة لي. وقد نجح المسلسل، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في ترسيخ الشعور بالصحة الذهنية لدى مشاهديه، مما شجع على إحداث نقلة تحوليّة في قدراتهم الذهنية. إن كلمة واحدة من الممكن أن يكون لها أثر كبير في توجه الناس نحو الإيجابية أو السلبية. ما يهم حقاً هو تأسيس علاقة إيجابية باستمرار مع الجمهور وتقديم صورة إيجابية مؤثرة.

من المقرر توسيع نطاق هذه الدورات التدريبية إلى ما هو أبعد من المجال الرقمي. إذ إن لدى منذر تصورات وخطط لنقل هذه التجربة إلى الشوارع والمسارح، مما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل والالتقاء عن قرب مع زملائهم من مستخدمي "بيجو لايف" Bigo Live، والممثلين، والأفراد الموهوبين. يتمثل الحلم النهائي لهذا المشروع في تعزيز التبادل الثقافي في مجال الأداء الفني والتمثيل.

يُشكّل مشروع "مدرب التمثيل" على منصة "بيجو لايف" Bigo Live نقطة تحول مهمة في عالم التدريب على الفنون الدرامية. كما أن شغف منذر رياحنه بمهنته، إلى جانب طبيعة منصة "بيجو لايف" Bigo Live الديناميكية، يتيح فرصة مؤاتية واستثنائية للأفراد لبدء رحلتهم الممتعة نحو عالم التمثيل. ومع بدء انطلاق فعاليات هذا المشروع الفريد، تدعو "بيجو لايف" Bigo Live المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاستكشاف قدراتهم، وصقل مواهبهم، وشق طريقهم نحو الشهرة. انضموا إلى مدرب التمثيل مع منذر رياحنه على "بيجو لايف" Bigo Live وليبدأ العرض الآن!



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