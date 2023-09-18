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آر بي أثليجر.. مشروع عائلي ريادي يبني علامة تجارية للألبسة النسائية الرياضية

9/18/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- جمعتهم أشياء كثيرة، على رأسها "رابطة الأخوة"، والاهتمامات والرؤية نفسها مع تخصصات دراسية قريبة من بعضها بعضا وخبرات متنوعة، وشغف تحرك نحو عالم الرياضة.
كل ذلك بلوره الأشقاء؛ روان وبيان وعبد اللطيف العدوان، قبل أكثر من سنتين، ودفعهم لتأسيس مشروع ريادي في قطاع صناعة وتسويق الألبسة الرياضية.
يأتي ذلك في وقت تقول أرقام عالمية إن قيمة سوق الألبسة الرياضية العالمية ستبلغ قرابة 338 مليار دولار في نهاية العام الحالي، ولترتفع الى 380 مليار دولار في العام 2025. ويعمل الإخوة العدوان اليوم بجد وحماسة على مشروعهم الريادي الذي يحمل اسم "آر بي أثليجر"، ليختص باختصار في مجال تصميم وإنتاج وتسويق الألبسة الرياضية النسائية المحتشمة، طامحين الى تكوين علامة تجارية أردنية مميزة تخلق مقاربة في السوقين العربية والعالمية، لفهم احتياجات المرأة من الألبسة الرياضية المريحة والمحتشمة ذات الجودة العالية.
وقالت الشريكة المؤسسة، مديرة العمليات في "آر بي أثليجر"، روان العدوان "إن المشروع وإنتاجاته تستهدف شريحة السيدات بعمر 25 الى 45 سنة، ممن لديهن أنماط حياة وخلفيات مختلفة كنساء رياضيات وعاملات وغيرهن، لضمان المعايير الصحيحة التي تناسب الجميع بالاعتماد على تصاميم مدروسة تجمع بين رباعية الروح العصرية والاحتشام والراحة والجودة".
وقالت العدوان التي تحمل شهادة جامعية في أنظمة المعلومات الإدارية وتمتلك خبرة تزيد على عشر سنوات في مجال ريادة الأعمال والإدارة "إن الفكرة من إنشاء الشركة جاءت لسد حاجة ومشكلة موجودة في السوقين الأردنية والعربية، لأن هناك نقصا كبيرا في الألبسة الرياضية النسائية المريحة والمحتشمة وذات الجودة العالية من حيث الأقمشة".
وبينت العدوان، أنهم قاموا قبل تأسيس الشركة، بعمل مسح وسؤال النساء اللواتي يسعى المشروع لتلبية احتياجاتهن عن طبيعة المشكلات التي يواجهنها أثناء التسوق لشراء الملابس الرياضية، فقد كانت الردود غير متوقعة؛ حيث أوضحت الأغلبية أن التسوق في قسم الرجال هو طريقتهن المثلى للعثور على ما يبحثن عنه من احتشام وجودة عالية للأقمشة الرياضية.
من هنا، وفقا للعدوان، جاءت شرارة الانطلاقة للمشروع الذي يسعى المؤسسون ليصل الى العالمية، بإنتاج أردني خالص وبسواعد وفكر وتسويق أردني كامل، فليس هناك ما يمنع أن يكون هناك علامة تجارية أردنية في الملابس الرياضية تضاهي وتنافس الماركات العالمية، فهناك رياضات كرياضة الجري والدراجات والسباحة تحتاج الى "تصاميم وقصات" معينة تجمع بين الراحة والاحتشام والجودة.
ولفتت الى أن كل قطعة تمر برحلة من مرحلة الفكرة، مرورا بالتصميم حتى مرحلة الطرح في السوق، بالاعتماد على التغذية الراجعة من السيدات طيلة فترة الرحلة.
وقالت العدوان، إن الشركة تستخدم منصة رقمية "موقعا إلكترونيا" ووسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا "انستغرام" وعبر الإعلانات، لعرض وتسويق منتجات الشركة، لا سيما للأردن والخليج والعالم.
وبينت العدوان أن ثلاثة تحديات رئيسية تواجه رواد الأعمال اليوم، وتتمثل في تحصيل التمويل، والإرشاد والتوجيه الصحيح للرياديين، والوصول الى الأسواق الخارجية.
وتنظر الشريكة المؤسسة ومديرة التسويق في الشركة بيان العدوان، الى المشروع على أنه "نابع من القلب قبل العقل"، لافتة الى أنهم جميعا، كمؤسسين، وضعوا مشاعرهم وحبهم في المشروع قبل الفكرة، لتلبية احتياجات النساء اللواتي يحاولن تشكيل نظام صحي ورياضي، ليشعرن بالثقة والراحة وهن يلبسن من قطع الشركة وتصاميمها من حيث الأقشمة والألوان والتفاصيل الأخرى.
وأكدت أن العمل في هذه الشركة من كل أطرافه أردني خالص، والتمويل ذاتي من الإخوة الثلاثة، ففي الأردن وفي صناعة الملابس، هناك العقول والطاقات والأدوات والمصانع، "فلماذا لا نصنع علامات تجارية تخصنا وننطلق بها الى العالم؟".
وقالت العدوان، التي درست تخصص التسويق "إن الطموح هو الوصول الى علامة تجارية عالمية من صنع أردني"، مؤكدة أن ما يدفعهم للاستمرار هو الإقبال المتزايد على شراء القطع من مختلف الجنسيات والحاجة المستمرة والمتزايدة التي لمسوها لوجود مثل هذه التصاميم التي تجمع ببساطة بين "الرياضة والاحتشام".
وعن رحلة ريادة الأعمال، قالت العدوان إنها تجمع "المتعة" و"الصعوبة" معا، وهي تتطلب أن يتحلى الريادي بمجموعة من الصفات منها الصبر والمثابرة، المتابعة والبحث، عدم الانطواء والتواصل والسؤال والحصول على الخبرات، والإرشاد من أصحاب الاختصاص، والتوافق مع شركاء وفريق منسجم.
ولفتت الى أن التطوير المستمر والمبادرة يمكن أن يقودا الريادي الى أن يصل الى منتج وخدمة مختلفة عن بدايات الفكرة تماما نتيجة التطوير المستمر، وقالت "إن الريادة يمكن أن تساعد الريادي على إيجاد نفسه في مكان يدر عليه ربحا ويمنحه فرص الاستقلال المالي بخلاف الوظيفة التي يظل فيها الإنسان تابعا لآخرين".
ومن جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمشروع عبد اللطيف العدوان "إن ريادة الأعمال ليست بالطريق السهلة، وهي مليئة بالصعوبات، وخصوصا في البدايات، وبالتالي فهي بحاجة الى صفة "المثابرة والإصرار" التي يمكن أن تساعد على النجاح".
ويرى العدوان أن ريادة الأعمال لا تصلح للجميع من حيث العقلية والسلوك، فهناك من يمتلك عقلية وقناعة البقاء في الوظيفة التقليدية، وهناك من يمتلك عقلية وجينات الريادة، ولكل منهما تحدياته وخساراته ونجاحاته.
بيد أنه أكد أن دائرة ريادة الأعمال تمنح الفرد الذي يتبنى فكرها الكثير من التعلم والممارسة وخوض المعارك والكثير من الخبرات وأحيانا في مجالات لم يتخصص بها دراسيا. ببساطة، قال العدوان "إن ريادة الأعمال تصقل شخصية صاحب الشركة الناشئة وتنميها وتطورها".
وقال "نريد أن نسهم في بناء مستقبل الرياضة النسائية من خلال توفير ملابس نسائية ملائمة ومريحة لممارسة الرياضة مع ضمان الالتزام بالمبادئ والعادات ومنح كل امرأة الفرصة في أن تمارس حياتها بأسلوبها الخاص المتفرد مع توفر خيارات محتشمة عالية الجودة".



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