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هل يسمح الأطباء لمرضى الحساسية بأدوية تحتوي على اللاكتوز؟

9/18/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة - يتساءل الكثير من مرضى حساسية اللاكتوز (سكر الحليب)، عما إذا كانوا قادرين على تناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز.
الصيدلانية أورسولا زيلربيرغ أكدت، أنه يسمح لمرضى حساسية اللاكتوز بتناول الأدوية المتضمنة سكر الحليب، بالنظر إلى أنها تحتوي على كمية ضئيلة من اللاكتوز تقدر بالملليغرام، ومن ثم لا تمثل مشكلة في الغالب.
ويمكن للمرضى عادة تحمل ‫اللاكتوز بكمية تتراوح بين 8 و10 غرامات يوميا.
كما قالت زيلربيرغ: "إنه لا يتعين على المرضى تناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز (المسؤول عن هضم سكر الحليب) كإجراء وقائي، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على الأعراض الفردية، فإذا كان الدواء الذي يتناوله المريض هو المصدر الوحيد للاكتوز، فليس من الضروري حينئذ تناول أقراص اللاكتاز.
وتعاني نسبة تقدر بـ60 % من الناس من حساسية اللاكتوز بنسب متفاوتة، وهي تتمثل بعدم قدرة الجسم على امتصاص سكر الحليب الموجود بالحليب ومنتجات الألبان أو امتصاصه بشكل سيئ، وذلك بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، وبدلا من ذلك يتم امتصاصه بواسطة بكتيريا الأمعاء. ويعاني مرضى حساسية اللاكتوز من أعراض عدة، أبرزها: آلام البطن، الشعور بالامتلاء، الانتفاخ، الغثيان، الإسهال، الصداع. وتتم مواجهة حساسية اللاكتوز، وتسمى أيضاً عدم تحمل اللاكتوز، من خلال التخلي عن المنتجات المحتوية عليه، وتناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز الذي يساعد الجسم على امتصاص اللاكتوز. -(الجزيرة نت)




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