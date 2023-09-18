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التدوين وتفريغ الأفكار بالكتابة.. إنجازات مهمة غيبتها الأجهزة الذكية

9/18/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبو حمور






عمان- لم يكن ينسى يوما تدوين ما ينجزه خلال يومه، يبدأ باجتماعه الصباحي وإنجازاته الصغيرة مرورا بتفاصيل اختبرها وحتى مشتريات المنزل، ليتفاجأ في عطلة نهاية الأسبوع بالكم الهائل من المهام التي قام بها طوال الأسبوع.
مشاعر متضاربة التي يشعر بها الأربعيني خالد عندما يرى الكم الهائل من المهام والإنجازات التي يقوم بها بعد أن يعود إلى دفتر ملاحظاته، فربما توضح من جهة أخرى كيف انتهى اليوم من دون أن يشعر بطول الساعات.
حتى ربات البيوت كان لديهن دفتر ملاحظات لكنه من نوع آخر، اعتدن أن يكتبن عليه المهام التي يجب أن يقمن بها خلال اليوم حتى لا تضيع تلك الواجبات في زحام المسؤوليات وفوضى المهام المتراكمة.
لكن، أخذت الأجهزة الذكية بأنواعها المختلفة مكان أوراق الأجندة، فأصبحت الاجتماعات والمذكرات وحتى التنبيهات تحفظ داخل تلك الأجهزة فاختلفت علاقة الأشخاص بالقلم والورقة وتحولت الإنجازات والتفاصيل الطويلة التي يقوم بها الأفراد خلال اليوم مجرد كلمات مفتاحية وتواريخ لحفظها.
لم يقتصر التحول الكبير على استبدال دفتر الملاحظات بالهاتف أو الأجهزة اللوحية فقط، بل بات يختصر الكثيرون التفاصيل بصورة واحدة أو ربما تسجيل صوتي قصير أو مقطع من الفيديو الذي لا يتجاوز الثواني، ولكن سرعان ما تنساه الذاكرة على عكس ما يتم تدوينه بخط اليد على دفتر الملاحظات بحسب محمد حسن الذي يؤكد أن كثيرا من المهام والإنجازات لا يتذكرها إلا إذا قلب هاتفه الذكي.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع يشير إلى أهمية تدوين الملاحظات في تنظيم أفكار الأفراد وحتى علاقاته مع الآخرين وكيفية تعامله مع ما يقوم به من إنجازات وإتمام مهام خلال اليوم أو الشهر، وبالتالي يكون أكثر قدرة على تنظيم أمور حياته.
وتسجيل المعلومات في كل مجال من مجالات الحياة الشخصية والمهنية؛ من أهم أساسيات النجاح وتساعد في تحسين القدرة على التعلُّم والتخيُّل والإبداع وفق جريبيع.
ويلفت جريبيع إلى أن كثيرا من الآباء والأمهات في القدم كانوا يلجأون إلى دفاتر الملاحظات أو ما يعرف بالأجندة لتدوين كل ما يمرون به خلال اليوم أو يقومون به أو حتى ينوون القيام به، إلا أن تلك المهارة لم تعد شائعة اليوم خصوصا بعد دخول التكنولوجيا.
ويقول جريبيع، "منذ أن لم يعد أحد يدون ملاحظات لم يعد يشعر أحد بقيمة إنجازه خلال اليوم وربما أنه لم يقوم بشيء مهم.
أختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة يوضح بدوره أن تدوين الملاحظات يساعد في إطلاق العنان للأفكار في الذهن، وتسجيلها على الورق، كما يشعر الأشخاص بعظمة المهام التي قاموا بها، بحيث تصبح هذه الملاحظات مرجعا للمعرفة، وتمدهم بأفكار جديدة أو حتى تمكنهم من تقييم الأداء والمهام التي عليهم وتساعدهم في استنباط مهارة إدارة الوقت، وتعزز الإنتاجية.
الإنسان بطبيعته بحسب مطارنة، لا يستطيع أن يتذكر كل شيء لذا لا بد من أن يسجل كل ما يقوم به أو سيقوم به بملاحظات صغيرة على ورقة، خصوصا وأن هناك الكثير من الأشياء التي تتزاحم في الذهن وتشغل البال والعقل بسبب ظروف الحياة الصعبة، الأمر الذي يشعر الكثيرين بالضغط وعدم القدرة على إدارة الوقت وتنظيم العمل.
ويلفت إلى أن الشخص الذي يكتب أفكاره وينظمها على الورق ينمي مهارة الإبداع لديه وتزيد من فرص نجاحه في الحياة.
ويقول، "يجب أن نفرغ كل ما يقلق عقلنا على ورق لتخفيف الضغط والارتباك على أنفسنا"، تدوين الملاحظات يريح العقل والفكر بدلا من إجهاده بمحاولة تذكر ما قام به الشخص أو أنجزه خلال اليوم حتى لا يشعر بأنه هدر وقته.
يميل البشر إلى نسيان ما يقرب من
٪40 من المعلومات الجديدة خلال الـ24 ساعة الأولى من قراءتها أو سماعها؛ لذا يمكن أن يساعدك تدوين الملاحظات الفعَّال في الاحتفاظ، واسترداد ما يقرب من 10 ٪ من المعلومات التي تتلقاها.
من جهة أخرى تُظهر العديد من الدراسات أنَّ عملية تدوين الملاحظات تساعد الناس في تعزيز عملية التعلم وتحقيق أهدافهم.
وتتمحور إحدى فلسفات بريان تريسي (Brian Tracy) الأساسية لتحقيق الأهداف حول تدوينك أهدافك؛ لأنَّك تلتزم بما تكتبه أكثر مما تقوله.
درست الدكتورة "جيل ماثيوز" أستاذة علم النفس بجامعة "الدومينيكان في ولاية كاليفورنيا" مؤخراً فنَّ وعلم تحديد الأهداف؛ حيث استنتجَت من خلال بحث جماعي، أنَّ أولئك الذين دَوَّنوا أهدافهم وأحلامهم بانتظام حققوا تلك الرغبات في مستوى أعلى بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
كما اكتشفت أنَّ احتمالية تحقيق أهدافك وأحلامك تزداد بنسبة 42 ٪، وذلك ببساطة من خلال تدوينها باستمرار.
وتُعزِّز عادةُ تدوين الملاحظات تركيزك وإنتاجيتك وإبداعك؛ بحسب الكثير من الدراسات حيث يمكن أن يساعدك في تسجيل جميع أفكارك، والاحتفاظ بالمعلومات التي يمكن أن تؤهلك للنجاح.
ولفتت "جيل ماثيوز"، إلى أن البدء بتطوير مهارة تدوين الملاحظات كعادة لك، سيصبح أمراً طبيعياً أثناء الاجتماعات والمناسبات والندوات وورشات العمل وما إلى ذلك.
تنظيم الأفكار من التحديات التي يواجهها الأشخاص أثناء تدوين الملاحظات، لذا فإن تنظيمها يتيح الرجوع إليها فيما بعد؛ إذ لا يكفي تدوين الملاحظات فحسب، بل عليك أن تعيد النظر في ملاحظاتك، وتُثبِّت المعلومات المهمة في ذهنك.
وتقول، "حينما تُركِّز انتباهك تركيزاً كاملاً في اجتماع، وتعمل على تدوين الملاحظات، سوف يساعد ذلك عقلك في الانفتاح، وسوف تتوسع عملية تفكيرك؛ حيث تبدأ في الانتباه إلى الروابط التي قد تغفل عنها ما لم تُدوِّن ملاحظة تخصها. يساعدك هذا في طرح الأسئلة المناسبة حين تحتاج إلى توضيح نقطة معينة، أو عندما تخطر ببالك فكرة جديدة تريد استكشافها أكثر".
ويتفق الخبراء على أن تدوين الملاحظات أحد مفاتيح نجاح العديد من رواد الأعمال رفيعي المستوى، واتخاذها عادة ستمكن الأشخاص من اتخاذ قرارات أفضل، وحل المشكلات بكفاءة أكبر، وستكون أكثر إبداعاً، وستتحسَّن عملية تعلمك، وستتعزز إنتاجيتك.



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