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ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية يحتضنها عمان الدولي للكتاب

9/18/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، مدير معرض عمّان الدولي للكتاب جبر أبو فارس رسمياً امس، عن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض الذي يقيمه الاتحاد تحت الرعاية الملكية السامية بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.
وتنطلق فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمعرض عند الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 21 أيلول 2023 في قاعة معرض عمان للسيارات، طريق المطار، وتستمر حتى 30 أيلول، بمشاركة 400 دار نشر عربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة.
وقال أبو فارس في تصريح صحفي، إن البرنامج الثقافي للمعرض الذي عملت عليه اللجنة الثقافية التي ضمت ممثلين عن اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة وأمانة عمان ومؤسسة عبدالحميد شومان الثقافية، جاء متنوعاً ليشمل ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية ونقدية وفعاليات أدبية وأمسيات شعرية وقصصية، مضيفاً أن البرنامج الثقافي لدولة قطر الشقيقة (ضيف الشرف) يشتمل هو أيضاً على فعاليات متميزة وُضعت بالتنسيق مع وزارة الثقافة القطرية في سياق التعاون الثقافي المستمر بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن إدارة المعرض خصصت هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم الفعاليات الموجهة لهم، إذ ستكون هناك فعاليات لوزارة الثقافة، وقراءات قصصية بالتعاون مع مؤسسة شومان، وفعاليات مقدمة من أمانة عمان الكبرى ممثلة بمركز زها الثقافي ودائرة المكتبات في الأمانة، وفعاليات أخرى لوزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية، ودار نبجة للنشر والتوزيع/ دولة قطر.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي بندوة بعنوان "اللغة العربية والعوالم الجديدة"، بالتعاون بين مجمع اللغة العربية الأردني ومجمع اللغة العربية في الشارقة، بمشاركة د.إبراهيم السعافين ود.امحمد صافي المستغانمي وإدارة د.محمد السعودي، تتبعها ندوة بعنوان "المشهد الثقافي الأردني" بمشاركة د.سالم الفقير، وعاقل الخوالدة وإدارة د.سالم الدهام.
ويشهد اليوم الأول للمعرض ندوة بعنوان "دور التراث الثقافي في تعزيز الهوية القطَريّة" ضمن البرنامج الثقافي للدولة ضيف الشرف، بمشاركة الباحث غانم سعد الحميدي وإدارة د.سلطان المعاني، تتبعها ندوة تكريمية للشخصية الثقافية للمعرض بعنوان "د.هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية"، بمشاركة د.عليان الجالودي ود.جورج طريف وحسين نشوان وإدارة: مخلد بركات.
وتقام في المركز الثقافي الملكي في اليوم نفسه، ندوة بعنوان "دور كتارا في تحفيز الرواية العربية" بمشاركة د.سناء الشعلان ود.عماد الضمور وعمر كلاب.
وفي اليوم الثاني من أيام المعرض (الجمعة 22 أيلول)، تقام محاضرة عنوان "المواطنة" يقدمها سند نوار، ثم ندوة بعنوان "الأرشيف الوطني" بمشاركة د.مهند مبيضين ود.نضال عياصرة وإدارة: د.جورج طريف، تليها ندوة بعنوان "القدس.. الصمود في مواجهة التهويد" بمشاركة د.غالب عربيات ود.هند أبو الشعر وأحمد غنيم/ فلسطين وإدارة د.صلاح جرار. وتُختتم فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية بمشاركة: علي شنينات، د.سلطان الزغول، د.هناء البواب، نضال برقان، عمر أبو الهيجاء، وإدارة تيسير الشماسين.
أما اليوم الثالث (السبت 24 أيلول)، فتقام فيه محاضرة صباحية بعنوان "ماذا بعد القراءة؟" بالتعاون مع مؤسسة مكتبجي الثقافية يقدمها رائد العيد/ السعودية، وضمن الفعاليات المسائية تقام أمسية شعرية بمشاركة: عبدالكريم أبو الشيح، باسمة غنيم، محمد العامري، حسام شديفات، عائشة الحطاب، عبدالسلام العطاري/ فلسطين وإدارة د.صبحة علقم، تتبعها ندوة ضمن فعاليات الدولة ضيف الشرف بعنوان "صناعة النشر في قطر" بمشاركة إبراهيم عبدالرحيم السيد ود.عائشة جاسم الكواري وجبر أبو فارس ويديرها أحمد فراس الطراونة، وتُختتم فعاليات ذلك اليوم بندوة بالتعاون مع مختبر السرديات الأردني بعنوان "واقع السرد العربي في الفضاء الرقمي.. أسئلة وتحديات" بمشاركة د.سعيد يقطين/ المغرب وسامية العطعوط ود.إبراهيم السعافين وإدارة مفلح العدوان.
أما اليوم الرابع من أيام المعرض (الأحد 24 أيلول)، فتقام فيه محاضرة بعنوان "الأسرة في الإسلام" يقدمها د.محمد أمين القضاة ويديرها د.نسيم أبو خضير. وضمن الفعاليات الثقافية للدولة ضيف الشرف تقام ندوة بعنوان "الأبعاد الثقافية والاجتماعية في الرواية القطرية" بمشاركة شيخة الزيارة ود.أحمد عبدالملك ود.نورة فرج وإدارة د.علاء الدين الغرايبة.
وفي اليوم الخامس (الاثنين 25 أيلول)، تقام ندوة بعنوان "تحولات الكتابة للطفل في العصر الرقمي"، بمشاركة د.مريم نريمان نومار/ الجزائر، وتغريد النجار، وسارة السهيل/ العراق، وفلورا مجدلاوي، وإدارة سنان صويص. تتبعها أمسية قصصية بمشاركة محمود الريماوي وبسمة النسور ومهند العزب وهشام مقدادي وهند سليمان وإدارة محمود الخطيب، ثم ندوة بعنوان "محمود درويش.. الشاعر الإنسان"، بمشاركة د.إبراهيم أبو هشهش/ فلسطين، ود.محمد عبيدالله، ود.شكري عزيز الماضي، ود.إسماعيل أبو حطب، وإدارة فتحي البس.
وفي اليوم السادس (الثلاثاء 26 أيلول) تقام أمسية شعر نبطي بمشاركة عليان العدوان ود.محمد مجاور العمر وهاشم العظمات ومحمد الطورة وراكان المساعيد وإدارة بسمة عليمات، وندوة "شهادات في التجربة الإبداعية" بمشاركة واسيني الأعرج/ الجزائر وجلال برجس وإدارة موفق ملكاوي، وندوة "المكتبات العامة وتعزيز حضور الكتاب الورقي" بمشاركة د.ثامر الشوبكي وغالب مسعود ود.نجيب الشربجي وإدارة د.ربحي عليان.
وفي اليوم السابع (الأربعاء 27 أيلول) تقام محاضرة بعنوان "أطفالنا والأجهزة الإلكترونية" للدكتور شريف طه يونس، وندوة بعنوان "الدراما الأردنية بين الواقع والطموح" بمشاركة نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي وزهير النوباني وطلال عدنان العواملة وإدارة رسمي محاسنة، وندوة ضمن فعاليات الدولة ضيف الشرف بعنوان "المسرح القطري: النشأة، الاعتراف، الإنجازات" بمشاركة د.حسن رشيد وفالح فايز وإدارة د.فراس الريموني.
وفي اليوم الثامن (الخميس 28 أيلول) تقام ندوة "بين الثقافة والسياسة والصحافة" بمشاركة محمد داوودية ود.محمد أبو رمان وإدارة أسامة الرنتيسي، وندوة أخرى بعنوان "تجارب إعلامية" بمشاركة سلام مسافر وخالد الرشد وحسين رواشدة وإدارة عطاف الروضان، وأمسية شعرية بمشاركة د.علي جعفر العلاق ود.حكمت النوايسة ووفاء جعبور وإدارة د.دلال عنبتاوي. وتختتم فعاليات ذلك اليوم بندوة بعنوان "د.سلمى الخضراء الجيوسي.. جسر بين الشرق والغرب" بمشاركة فخري صالح ود.رشأ الخطيب ويوسف عبدالعزيز ود.لينا الجيوسي وإدارة جعفر العقيلي.
وفي اليوم التاسع (الجمعة 29 أيلول)، تقام ندوة بعنوان "التكريم الملكي للثقافة والمثقفين" بمشاركة أكرم الزعبي وسهيل بقاعين وإبراهيم السواعير وإدارة ناجح حسن، تليها ندوة بعنوان "الترجمة وجوائزها.. جسر للتثاقف والتفاهم الإنساني" بمشاركة د.امتنان الصمادي ومدني قصري/ الجزائر وجهاد أبو حشيش ومحمد البعلي/ مصر، وإدارة د.سليمان العباس. ثم تقام ندوة بعنوان "أصداء المكان في التجربة الإبداعية.. شهادات"، بمشاركة زهران القاسمي/ سلطنة عُمان وشهلا العجيلي، وإدارة رمزي الغزوي. تليها أمسية شعرية ضمن فعاليات الدولة ضيف الشرف بمشاركة الشاعرَين القطريَّين عبدالحميد اليوسف وحمد صالح آل سنيد، والشعراء الأردنيين علي الفاعوري ومظهر عاصف ورند الرفاعي، وإدارة غدير حدادين.
ويختتم البرنامج الثقافي للدورة الثانية والعشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب بندوة بعنوان "مشاكل وتحديات الترجمة الأدبية- (زمن الخيول البيضاء) نموذجاً"، بالتعاون مع مركز الترجمة بالجامعة الأردنية، ويشارك فيها د.مؤيد شراب ود.أحمد الخباص ويديرها د.عمر الفجاوي.



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