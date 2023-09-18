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النهضة العربية (أرض) تحصد جائزة التميز الإفريقي العربي على مستوى المؤسسات والأفراد

9/18/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، جائزة التميز الإفريقي العربي، على المستويين المؤسسي والفردي، وذلك كشهادة على تميز المنظمة في مجالات أعمالها الإنسانية والتنموية المختلفة، وإشادة بدورها القيادي بالعمل المؤسسي وجهودها الرامية لرفع القدرات المؤسسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

حيث انطلقت فعاليات حفل إعلان الفائزين بالدورة الأولى من الجائزة، الأحد 17أيلول/سبتمبر 2023 في مدينة دبي- عاصمة التميز والابتكار والتجديد- وسط مشاركة مؤسسات وأفراد من عدة دول عربية وإفريقية، ومنها: موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، الإمارات، سلطنة عمان، سوريا.

وكرمت جائزة التميز الإفريقي العربي (2022-2023)، والتي تعد أول جائزة تميز على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة النهضة (أرض) على المستوى المؤسسي، والمديرة التنفيذية للمنظمة، سمر محارب، على مستوى الأفراد -عن فئة الرئيس التنفيذي- وذلك نظراً لدورها القيادي المميز والكفاءة المؤسسية والجهود التي تبذل في سبيل تعزيز المبادرات العربية بمعايير التميز والجودة، والحوكمة الرشيدة.

ولفتت محارب في هذا السياق إلى أن هذه الجائزة تتميز بإضافة الأهداف التنموية المستدامة ودمجها مع معايير التميز ورفع الجودة والكفاءة التشغيلية للشركات والمؤسسات، إذ أن هناك علاقة طردية بين استدامة المؤسسات وأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها، معتبرة أن "لا تميز مستدام دون استدامة إنسانية مدعومة بعوامل المأسسة والتي تُعنى ببرامج رفع الكفاءات والبحث والابتكار، والقدرة على تجاوز الأزمات والصمود في الظروف المتغيرة حولنا".

مشيرة إلى ضرورة "اتباع نهج علمي يدعم العمل المؤسسي الجماعي، ويقلل من العبثية والشعارات، خاصة في قطاع مهم مثل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تقل مساهمتها أهمية عن مساهمة باقي القطاعات في جهود دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجتمعاتنا".

وقدرت محارب جهود القائمين على جائزة التميز الإفريقي العربي، مؤكدة أن هذه الجائزة هي تجسيد لفكر منظمة النهضة العربية (أرض) الحاملة لمشروع يدعو للنهوض بأعمالنا ومجتمعاتنا في الوطن العربي، وتحقيقاً لاستراتيجيات العمل التي نحاول الالتزام بها لنكمل بناء لبنات مؤسسة قادرة على التطور والصمود والتفوق، وهو ما يتطلب في أيامنا هذه الكثير من الإتقان، والحوكمة والشفافية، وإدارة الموارد التي باتت شحيحة بفعل توالي الأزمات والحروب وارتفاع الكلف التشغيلية.

فيما أشار مؤسس جائزة التميز الإفريقي العربي، الخبير صموئيل بشاي، إلى أن الهدف من الجائزة هو توفير فرصة لجميع المؤسسات والقائمين عليها للتطوير والتحسين وممارسة معايير التميز العالمية، كما توفر الجائزة فرصة للتنافس إقليمياً مع مؤسسات متميزة من الوطن العربي وأفريقيا، فضلاً عن تحفيز روح التميز على مستوى الكادر حيث يتم تكريم المتميزين تكريماً معنوياً، مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

يشار إلى أن منظمة النهضة العربية (أرض) تأسست في عام 2008 في عمّان – الأردن، لتشكيل مشروع نهضوي عربي يسهم في إدراك التحولات في العالم العربي، ويبني على أهم منجزات وافكار مشاريع النهضة العربية السابقة، ومساعي الشعوب فيها نحو الديمقراطية، والتنمية والعدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع البحثية والتنموية، بهدف المشاركة بأجندات الإصلاح والتحديث والتطوير العربية.

وتتمثل رؤية النهضة العربية (أرض)، حول إيجاد عالم عربي يتمتع فيه جميع الناس بحقوق وفرص عادلة، وشاملة ومستدامة، وتعمل المنظمة بشكل أساسي في الأردن، لكن في الوقت نفسه وتماشياً مع رؤية النهضة (أرض) ورسالتها، تغطي برامج المنظمة ومشاريعها وأبحاثها دولاً أخرى في العالم العربي.



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