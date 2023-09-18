في مستقبل الاعلام والاتصال .. الطراونة يقدم رؤية مشروطة لاستدراك خطر اندثار الصحافة المكتوبة

أطلق رئيس تحرير الغد الزميل مكرم الطراونة اليوم الاثنين في جلسة "الصحافة المكتوبة انتهت أم هي مقدمات لبدايات جديدة" وصفة للمسؤوليات المطلوبة من الدولة الاردنية ووسائل الاعلام والصحفيين للخروج من عنق الاندثار.



وشخص الطراونة خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني لملتقى مستقبل الاعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين المشكلات التي تواجه الصحافة المكتوبة لكن ابرزها السؤال المهم الذي أطلقه الطراونة وهو "هل الدولة تريد استمرار هذه الصحافة أم لا "، لضيف "إذا كانت الاجابة نعم عندها نتحدث عن دور جديد وشراكة جديدة تضمن لها الاستمرار".



وقال الطراونة إن التحديات عديدة لكن ابرزها "التحدي المالي والمتمثل في أن الاعلان انحصر حاليا في الاعلان الحكومي والقضائي،فإذا انتهى هذا الاعلان انتهت الصحف، ما يستوجب البحث عن موارد مالية جديدة".



وفي هذا الصدد، ذكر الطراونة في أن ما تعلنه الحكومة في إطار حديثها عن دعم الصحافة الورقية من رفع سعر الاعلان الحكومي من 55 قرشا للكلمة إلى دينار " هوفي حقيقة الامر مضلل وليس دعما إذ أن الوزارات والمؤسسات الحكومية قامت بتقليص حجم الإعلان لصالحها، فلو بقينا على السعر القديم لكان أفضل لنا مع بقاء عدد الاعلانات الحكومية كما هي".



وحول مسؤولية وسائل الاعلام والصحفيين، شدد الطراونة على ضرورة أن" تكون بدأت في إعادة النظر في محتواها والابتعاد عن التغطية الخبرية والذها نحو التعمق في المحتوى الذي يفسر ويحلل ويشرح ماوراء الاحداث، وهذا لا تقدمه ولا تفكر به المنصات التفاعلية"، في وقت –يقول الطراونة- ان الصحفي "مطالب باعادة النظر في أدواته والخروج من نمطية الانتاج والعمل على اكتساب مهارات جديدة في صناعة محتوى رقمي تفاعلي".



في موازة ذلك، لم يغفل الطراونة الاشارة إلى البيئة السياسية والتشريعية على وتأثيرها على المحتوى الاعلامي "فتدفق المعلومات يعاني من تراجع في ظل تشريعات مقيدة لكن يمكن الحركة فيها لكن تبقى مؤثرة سلبا على الاعلام، فضلا عن هوس يسيطر على المسؤول الحكومي في النشر على المواقع الاخبارية، وجميعها أسباب تؤثر على سقف الحرية".



وحول الاستثمار في الشباب، كان الطراونة أقل تفاؤلا "بالنظر لمدى جودة المخرجات الجامعية التي يغيب عنها التأهيل المهني العملي"، مقترحا الطروانة العمل على دمج الخبرات الصحفية إلى جانب النظرية الاكاديمية في تأهيل الطلبة، فنحن في وسائل الاعلام نتطلع لاستقطاب قدرات شاملة في صناعة المحتوى".

