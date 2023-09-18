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المهندسين تتلقى 24 بلاغا لتقييم أضرار المباني والمدارس والمجمعات السكنية

9/18/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقت نقابة المهندسين الأردنيين، منذ صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 12 ظهرا، قرابة 24 بلاغا من محافظات مادبا وعمان ومراكز المحافظات المختلفة، لإجراء عمليات تقييم للمباني والمدارس والمجمعات التجارية، وذلك ضمن التمرين الوطني الميداني "درب الأمان 3" الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

جاء ذلك بمتابعة حثيثة من نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وإيذانا ببدء التمرين الوطني الميداني "درب الأمان 3".

وقال أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن فرق الطوارئ في النقابة تلقت 8 بلاغات من المدارس، و11 بلاغا من المجمعات السكنية، وبلاغا من مول تجاري، إضافة إلى 4 بلاغات حول إغلاقات الطرق، حيث عملت النقابة فورا على إرسال الفرق الهندسية والفنية إلى المواقع لإجراء عمليات التقييم ووضع الملاحظات والملصقات وإصدار تقارير التقييم الأولية وإرسالها من خلال مندوب النقابة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف ناصر أنه تم إرسال 3 فرق هندسية وفنية لتقييم المباني في عمان، إضافة إلى فريق هندسي فني من السلط، وفريق هندسي فني من محافظة مادبا، وفريق هندسي فني من محافظة العقبة.

وبين أن النقابة عملت على تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها واتخاذ الإجراءات المناسبة ذات العلاقة بذلك الموضوع، وستعمل على تزويد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بتقارير تقييم للمباني المتضررة من الزلازل، من خلال لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث في النقابة يرأسها نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وبعضوية مندوبين للنقابة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتسمية عضو مجلس نقابة المهندسين الدكتور بشار الطراونة في خلية التقييم، والمهندس حسين سراج في القيادة والسيطرة، إضافة إلى مندوبين للنقابة في محافظة العاصمة، حيث ستستمر النقابة بمتابعتها الحثيثة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حتى نهاية التمرين الوطني الميداني درب الأمان 3.

وأشار ناصر إلى أن غرفة العمليات التي عملت النقابة على تشكيلها لمتابعة تنفيذ التمرين بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وزّعت فرقا داخل مباني النقابة لتدريب العاملين لدى كادر النقابة على عمليات الإخلاء والأمور الواجب اتباعها حال وقوع زلزال، حيث أطلقت صافرات الإنذار في كافة المباني وتم إخلاء كافة الكوادر إلى مكان آمن، كما عملت غرفة العمليات في النقابة على إجراء تجربة قطع للكهرباء وتم التأكد من بقاء مولداتها الاحتياطية تعمل على الدوام أثناء عملية قطع الكهرباء.











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