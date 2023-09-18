استطلاع للرأي حول مناهج اللغة العربية (رابط)

استطلاع للرأي حول مناهج اللغة العربية (رابط)
التاريخ
9/18/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم
الاثنين استطلاعًا للرأي حول مناهج اللغة العربية المطورة "العربية
لغتي" للصفوف الأول الرابع والسابع والعاشر.
يأتي هذا الاستطلاع منسجما مع سياسة المركز في
تعزيز مبدأ التشاركية مع الميدان التربوي والأسر الأردنية، ويهدف إلى الحصول على
تغذية راجعة حول المناهج والكتب المدرسية لتطويرها في المستقبل.
للوصول إلى الاستطلاع اضغط على الرابط التالي: .
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