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استطلاع للرأي حول مناهج اللغة العربية (رابط)

9/18/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الاثنين استطلاعًا للرأي حول مناهج اللغة العربية المطورة "العربية لغتي" للصفوف الأول الرابع والسابع والعاشر.

يأتي هذا الاستطلاع منسجما مع سياسة المركز في تعزيز مبدأ التشاركية مع الميدان التربوي والأسر الأردنية، ويهدف إلى الحصول على تغذية راجعة حول المناهج والكتب المدرسية لتطويرها في المستقبل.

للوصول إلى الاستطلاع اضغط على الرابط التالي: .



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