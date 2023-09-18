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خشية فيضانها شتاء.. سلاح الهندسة الملكي سيزيل رسوبيات 3 سدود

9/18/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت سلطة وادي الأردن اتفاقية مع سلاح الهندسة الملكي لإزالة رسوبيات سدود وادي شعيب والواله والموجب (أكثر السدود فيضاناً) بالإضافة لتنفيذ قناة تربط سد وادي شعيب مع قناة الملك عبدالله ليصب فيها الكميات الفائضة، بحسب ما أكد مساعد أمين عام السلطة لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المهندس ماجد خريسات.

وأضاف خريسات في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه وبشكل سنوي تشكل لجنة من جميع الاختصاصات الهندسية للوقوف على سلامة وجاهزية جميع سدود المملكة وزيارتها حيث بدأت أعمالها من بداية شهر تموز الماضي.

وأشار إلى أنه في نهاية كل موسم شتوي يتم تقسيم مخزون المياه (السطحية والجوفية) لاستخدامات الشرب والزراعة بنسب عادلة بالتزامن مع الحفاظ على مخزون مائي احتياطي آمن لاستخدامه في حال لم يأتِ موسم مطري جيد لاحقاً.

وبين خريسات أن ما يقارب 29% (80 مليون متر مكعب) هي موجودات السدود المائية الحالية من أصل 280 مليون متر مكعب مجمل السعة الحقيقية لكامل السدود في المملكة.

وأضاف أن المياه الجوفية بالإضافة لسد الوحدة وسد الموجب وسد الوالة (يغذي المياه الجوفية) هي مصادر المملكة الرئيسية من مياه الشرب، لافتا إلى أن سد الملك طلال يغذي 250 ألف دونم لأغراض الري الزراعي بالإضافة لمجموعة من السدود الأخرى موجودة للغاية نفسها.

وقال الخريسات إنه ومع بداية موسم الشتاء المقبل سيتم إدراج سد وادي ابن حماد في الأغوار الجنوبية وسد الفيدان في وادي عربة على الموازنة المائية للمملكة وستستخدم المياه المخزنة بهما لأغراض الزراعة والصناعة وتغذية المياه الجوفية بالإضافة لإنشاء ما يزيد على 400 حفيره في الصحراء لتجميع مياه الأمطار ليستفاد منها لاحقا في خدمة المزارعين ومربين الماشية.



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