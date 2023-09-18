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النجار: من المبكر تحديد كلفة المتر المكعب عن الناقل الوطني

9/18/2023 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير المياه والري محمد النجار أنه من المبكر جدا تحديد كلفة المتر المكعب الناجم عن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من الآن، سيّما وأن مرحلة استلام وتقييم عروض المطورين المؤهلين لتنفيذ المشروع لم تنته بعد.

ورجّح النجار في لقاء صحافي عقده أمس في مبنى وزارة الاتصال الحكومي، أن يبدأ التنفيذ الفعلي لـ "الناقل الوطني"، مطلع العام 2025، وذلك عقب توقعات بأن تستغرق عملية المفاوضات المالية بين من سيتم تأهيله من الشركات لتنفيذ المشروع وبين الحكومة، فترة بحدود العام الواحد وفي غضون العام 2024، وفق الخطة المجدولة لوزارة المياه والري.

وقال وزير المياه إن انسحاب شركة من أصل المطورين الخمسة الذين تقدموا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، "لم يؤثر على المضيّ قدما في مراحل المشروع".

وأوضح النجار أنه كان من المتوقع أن يحتاج المطورون المؤهلون لتنفيذ المشروع فترة أطول لتحضير العروض الفنية والمالية الخاصة بهم، ما دفع وزارة المياه والري للاستجابة نحو الطلب بتمديد فترة استلام تلك العروض حتى الرابع من كانون أول (ديسمبر) المقبل.

وأوضح أن عملية فتح العروض وتقييمها اعتبارا من كانون أول (ديسمبر) المقبل، تتطلب وقتا للمفاوضات المالية، وصولا للغلق المالي، في الوقت الذي يتم فيه حينها توفير التمويل الذي التزمت به الحكومة، توازيا وتوفير التمويل الذي التزمت به الشركات من ناحيتها، حيث توجد ديون رأسمالية من خلال المقاول، بالإضافة لديون رأسمالية من خلال الحكومة.

وجدد النجار التأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني، حيث يعد مشروع وطني واستراتيجي مهم ومكلف ماليا في الوقت نفسه، مشيرا لاختلاف طبيعة عملية التزويد المائي من خلال تشغيل المشروع، حيث سيكون بشكل مستمر، وذلك توازيا وأن نوعية المياه الناجمة عنه، ستكون "ممتازة".

وتعد وزارة المياه والري/ وحدة الناقل الوطني، من خلال مستشاريها وخبرائها حاليا، ضمن مرحلة إجراءات الاستجابة على استفسارات المطورين المؤهلين لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من النواحي الفنية والقانونية والتعاقدية، وذلك تمهيدا لاستلام عروضهم الفنية والمالية في الموعد المقرر.
ومشروع الناقل الوطني حاليا ضمن مرحلة انتظار العروض التي سيتم تقديمها من قبل المطورين المؤهلين في الموعد المقرر، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هذه العروض متوافقة مع القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول في المملكة، وذلك توازيا وتوافقها مع شروط الممولين والمقرضين ضمن هذا المشروع، والمتطلبات الفنية والبيئية المعتمدة.
وسيتم، عقب استلام تلك العروض، تقييمها من مختلف النواحي والاشتراطات المطلوب تحقيقها ضمن المشروع المائي الإستراتيجي على مستوى المملكة، ليصار إلى اختيار المطور الأفضل، حتى تبدأ بعدها مرحلة المفاوضات“الفنية والمالية”، تمهيدا للشروع في مرحلة الإغلاق المالي.
وبالإضافة لما تم تمويله من الدراسات والاستشارات والتصاميم الكاملة لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه“البحر الأحمر” بنسبة 100 % من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبواسطة شركات استشارية عالمية، بالإضافة إلى فريق من وزارة المياه والري وخبرائها، تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم منحة قدرها 300 مليون دولار، وذلك بغرض المساهمة في إنشاء المشروع.
وستوفر الحكومة دعما ماليا للمشروع بقيمة 815 مليون دولار من التمويل المحلي والمنح والقروض التي عملت على استقطابها من خلال وزارة التخطيط، حيث سيسهم هذا الدعم بتخفيض كلف شراء المتر المكعب الواحد من المياه.
وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، حيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى“مشروع أخضر بيئيا”، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.



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