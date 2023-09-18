هل يحرز الهجوم الأوكراني المضاد تقدما؟

يقول جنرالات أوكرانيا إنهم "اخترقوا" خط الدفاع الأول لروسيا في الجنوب.

قيمنا مدى التقدم الحقيقي الذي أحرزته القوات الأوكرانية، ونظرنا في العلامات التي تشير إلى حدوث مزيد من الاختراقات على طول خط المواجهة.

بدأت أوكرانيا هجومها المضاد الكبير في أوائل يونيو/حزيران بهدف طرد القوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها. وشنت هجوما في ثلاث نقاط عبر خط المواجهة الذي يزيد طوله على 965 كم.

وتعد المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة زابورجيا هي الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وإذا نجح الهجوم في هذا الاتجاه نحو بحر آزوف، فقد يؤدي إلى قطع خطوط الإمداد الروسية التي تربط مدينة روستوف أون دون الروسية بشبه جزيرة القرم.

لكن لم يحرز أي تقدم كبير على هذه الجبهة، باستثناء المنطقة المحيطة بقريتي روبوتين، وفيربوفي في منطقة زابورجيا.

وإذا تمكنت أوكرانيا من قطع طريق الإمداد الرئيسي هذا، فستجد روسيا أنه من المستحيل الحفاظ على حاميتها الضخمة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة، فهناك الآن مشاهدات مؤكدة للقوات الأوكرانية وهي تخترق الهياكل الدفاعية الروسية على طول الجبهة الجنوبية.

وتحققنا من تسعة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي على طول خط المواجهة بالقرب من فيربوف.

ولكن هذه المقاطع تظهر حدوث توغلات، ولا تشير إلى أن أوكرانيا تمكنت من السيطرة على المنطقة.

ولم يتمكن من العبور حتى الآن سوى المشاة الأوكرانيين، ولم نشهد أرتالا أوكرانية مدرعة تتدفق عبرها، وتستغل الفجوة وتحافظ على الأرض.

توقعت موسكو هذا الهجوم المضاد منذ فترة طويلة، وأمضت أشهرا في بناء أقوى طبقات دفاع عميقة في العالم.

هذا ما تبدو عليه الصورة من الفضاء: خطوط من العوائق المتشابكة، والخنادق، والمخابئ، وحقول الألغام، كل منها مغطى بالمدفعية. ويعرف هذا بأسنان التنين، وهي حواجز خرسانية مضادة للدبابات.

كما أبطأت حقول الألغام الشاسعة التقدم الأوكراني.

وهي حقول مكتظة بشكل مكثف، ويبلغ عدد الألغام في بعض الأماكن أحيانا خمسة ألغام في المتر المربع.

وسرعان ما انتهت محاولة أوكرانيا الأولى للانقضاض عبر تلك المناطق في شهر يونيو/حزيران بالفشل، إذ أصيبت دروعها الحديثة التي زودها الغرب بها بالشلل والاحتراق. كما أخفقت قوات المشاة الأوكرانية، وتكبدت خسائر مروعة.

واضطرت كييف، منذ ذلك الحين، إلى اللجوء إلى إزالة هذه الألغام سيرا على الأقدام، ويتم ذلك غالبا في الليل، وأحيانا تحت إطلاق النار. وكان هذا هو سبب التقدم البطيء حتى الآن.

وأصبحت الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية معرضة للألغام الروسية، والطائرات المسيرة، والصواريخ المضادة للدبابات - كما ظهر في فيديو حللته وحدة بي بي سي للتحقق، يصور دبابة تشالنجر 2 المقدمة من بريطانيا، وقد تعرضت للضرب بالقرب من روبوتين.

ولن تتمكن هذه القوات من المضي قدما بأعداد كبيرة إلا بعد تطهير مسار عريض لها بما فيه الكفاية عبر حقول الألغام، وبعد إخضاع المدفعية الروسية الموجودة هناك.

صورة مقطع فيديو لدبابة تشالنجر 2 البريطانية وقد دمرت

تقول الدكتورة مارينا ميرون، التي تعمل في قسم دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن: "المشكلة التي يواجهها الأوكرانيون الآن هي توفر فرصة كبيرة تكفي لاستقبال المزيد من القوات".

ومازالت روسيا، في الوقت نفسه، ترسل تعزيزات، كما أن جبهة القتال لا تزال تتسم بالديناميكية، والتحرك، ولا يزال بإمكان القوات الروسية قلب المكاسب التي حققتها أوكرانيا.

وحددنا الموقع الجغرافي لمقطع فيديو روسي تظهر فيه طائرة مسيرة، ويدعم هذا الفيديو التقارير التي تفيد بأن قوات النخبة المحمولة جوا، المعروفة باسم في دي في، انتشرت بالقرب من بلدة فيربوف - وهي خطوة تهدف إلى سد أي ثغرة أحدثها الهجوم المضاد الأوكراني.

وتقول كاترينا ستيبانينكو، المحللة الروسية في مركز أبحاث "روسي" الذي يوجد مقره في لندن: "لا تزال القوات الأوكرانية تواجه مقاومة من القوات الروسية في ساحة المعركة".

وأضافت: " تستخدم القوات الروسية على نطاق واسع، إلى جانب نيران المدفعية وضربات الطائرات المسيرة، والهياكل الدفاعية، تدابير الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى إعاقة الإشارات الأوكرانية واستخدام الطائرات المسيرة".

ولم تتقدم أوكرانيا بالكاد بأكثر من 10 في المئة من الطريق إلى الساحل، لكن الواقع أكثر دقة من ذلك بكثير.

إن القوات الروسية منهكة وربما محبطة بعد تعرضها لثلاثة أشهر من الهجمات المكثفة، بما في ذلك الضربات بعيدة المدى التي تستهدف خطوط الإمداد الخاصة بها.

وإذا تمكنت أوكرانيا من اختراق الدفاعات الروسية المتبقية والوصول إلى مدينة توكماك، فإن ذلك من شأنه أن يجعل خطوط السكك الحديدية، والطرق البرية الروسية لشبه جزيرة القرم في نطاق مدفعيتها.

وإذا تمكنت القوات الأوكرانية من فعل ذلك، فيمكن القول إن الهجوم المضاد مؤهل للنجاح.

وقد لا ينهي ذلك الحرب، التي من المرجح أن تستمر حتى عام 2024، وربما لفترة أطول - لكنه سيقوض بشكل خطير جهود موسكو الحربية، ويضع أوكرانيا في موقف قوي عندما تبدأ محادثات السلام في نهاية المطاف.

لكن الساعة بدأت تدق بالنسبة إلى كييف. وسيصل موسم الأمطار في غضون أسابيع، ما سيحول الطرق إلى وحل، ويعيق تحقيق المزيد من التقدم.