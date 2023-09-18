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دست له السم بطبق الملوخية وألقت الأسيد على جثته.. جريمة مروعة تهز لبنان

9/18/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استدرجت سيّدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه، زوجها لتناول طبق“الملوخية”، بعدما دسّت السمّ فيه، ما أدّى إلى وفاته داخل منزله.

ووفقًا لمصدر بلديّ في عاليه، فإنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة رجلَين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل- عاليه، حيث ألقت كميّة من مادة“الأسيد” عليها بهدف تحلّلها قبل رميها.

كما أفاد المصدر البلديّ أنّه تم العثور على الجثة، وأقيم أمس مأتم للرجل المغدور في منطقة البساتين، كما تم توقيف أحد الشريكَين في الجريمة، فيما لم يُعثَر على الشريك الآخر حتى الساعة. -وكالات

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