Monday, 18 September 2023 10:36 GMT

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان

9/18/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً قوته 6.1 درجات هز شمال شرقي منطقة تايوان اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومتراً. وكالات



MENAFN18092023000072011014ID1107091977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث