5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية

ارتفعت وتيرة الزلازل خلال اليوم الاثنين حيث هزت الكرة الأرضية 5 زلازل حتى لحظة كتابة الخبر.



وقد هز زلزال بقوة 6.3 اليابان و زلزال بقوة 6.1 تايوان و زلزال بقوة 4.8 إيطاليا.



فيما سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر اليوم الاثنين، هزة أرضية، شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة جنوبي العاصمة وتم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.



كما وسجلت مراكز الرصد الزلزالي في مدينة مشهد الإيرانية زلزلا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مساء الاثنين.

ومؤخرا كشفت دراسة حديثة أن الأرض "تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وفق 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم"، كما أن اثنين من الثلاثة عناصر المتبقية "تسير في الاتجاه الخطأ".



وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية "ساينس أدفانسس"، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية "حديثة" (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة. رصد