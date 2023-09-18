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نصف نهائي طائرة السيدات اليوم.. والاتحاد يلتقي أندية الممتاز

9/18/2023 2:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- تقام اليوم مباراتان في الدور نصف النهائي من دوري السيدات للكرة الطائرة، حيث يلتقي دي لاسال مع التعاون عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضة، فيما يلعب النصر مع مرصع عند الساعة 7 في الصالة ذاتها، والتي ستشهد نهائي البطولة عند الساعة 7 من مساء يوم الجمعة المقبل، وقبلها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة 5.
وجرت منافسات دوري السيدات لغايات التصنيف لأول مرة في تاريخ مسابقاتها لهذا الموسم، حيث تتأهل 5 فرق إلى الدوري الممتاز، والذي ضمنه كل من: دي لاسال بطل المجموعة الأولى، التعاون ثاني المجموعة، والنصر بطل المجموعة الثانية والمرصع ثاني المجموعة، واستطاع فريق النقع التأهل إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، بعد أن التقى ثالث المجموعة الثانية بشرى وفاز عليه بنتيجة 3-0، بحسب نظام الدوري للموسم 2023.
وتصنفت الفرق التي لم تتأهل إلى الدوري الممتاز، وهي: البتراء، ديرعلا، القدس بالدرجة الأولى، ما يمهد الطريق نحو إقامة دوري الدرجتين الأولى والممتازة، ويفسح المجال أمام الأندية الطامحة إلى نيل ألقاب الممتاز، والأخرى التي تنظر نحو التأهل إلى الدرجة الممتازة، وخطف لقب دوري الدرجة الأولى، بالاستعداد المبكر وتعزيز صفوفها بالمحترفات بحسب التعليمات، وأفضل اللاعبات المحليات، وينعكس ذلك على المستوى العام للمسابقتين، ويصب في مصلحة المنتخبات الوطنية للسيدات.
النصر ودي لاسال.. سباق مثير
وتصب الأفضلية الفنية للفرق المشاركة في الدور نصف النهائي، في مصلحة فريقي النصر ودي لاسال بحسب نتائجهما، وسباقهما التنافسي نحو الألقاب منذ موسمين، ولضمهما في صفوفهما أفضل اللاعبات المحليات، اللواتي يشكلن عماد المنتخب الوطني للسيدات، وأفضل المحترفات، حيث ضم النصر بطل السوبر وكأس الأميرة آية اللبنانية ميرنا شيخو، فيما استعاد فريق دي لاسال خدمات التونسية مروة بوغانمي، عوضا عن البرازيلية ماري دي سيلفا، وسبق لبوغانمي أن شاركت دي لاسال منافسات الموسم السابق، وشاركته التتويج بلقبي السوبر والدوري. ولا يعتبر ذلك، انتقاصا من قدرات فريقي التعاون والنقع، وكلاهما اجتهد على نفسه، وقدم مستويات طيبة في الدور الأول، والتي أهلته لبلوغ الدور نصف النهائي، وتثبيت أقدامهما في مصاف أندية الدرجة الممتازة، لكن تصب الخبرة ونفس البطولات الطويل لصالح فريقي النصر ودي لاسال، حين سيواجه دي لاسال فريق التعاون، والنصر يواجه مرصع لبلوغ المشهد النهائي من الدوري.
الاتحاد يلتقي أندية الدرجة الممتازة
من المنتظر أن يلتقي اتحاد الكرة الطائرة بأندية الدرجة الممتازة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لبحث العديد من الأمور المدرجة على جدول الاجتماع، من أهمها تقدم اتحاد اللعبة بطلب استضافة بطولة الأندية العربية رسميا إلى اتحاد الكرة الطائرة العربي مؤخرا، ومناقشة جدول مسابقاتها للموسم المقبل 2024.
وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، في رده على استفسارات "الغد": "تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد العربي لاستضافة بطولة الأندية العربية في عمان خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وننتظر رد الاتحاد على طلبنا الذي قدم في اجتماع الاتحاد العربي الذي أقيم في القاهرة مؤخرا، والذي جرى فيه أيضا تأجيل البطولة العربية للرجال، التي كانت مقررة في العراق، والبطولة العربية للسيدات الذي كان من المقرر إقامتها في الكويت".
وتابع:"نهدف من خلال استضافة البطولة العربية للأندية في عمان، إلى توفير أجواء احتكاكية تنافسية تحفل بالقوة والندية، والذي ينعكس على المستوى العام للمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي ننظر فيه إلى تخفيف قيمة فاتورة مشاركة أنديتنا في المشاركات الخارجية، ونقف على مسافة واحدة من جميع أنديتنا المحلية، ونحن شركاء لدفع الطائرة الأردنية للتحليق في الأجواء العربية والقارية، حيث سنبحث برمجة مسابقات الأندية الممتازة المحلية وفق تاريخ الاستضافة، ومناقشة الأندية حول مواعيدها، وكذلك النظر إلى جاهزية بطل الدوري شباب الحسين ووصيفه عيرا، في منافسات بطولة الأندية العربية، ووضع إمكانات الاتحاد وتوجيه دعمه للناديين، بما يضمن الحضور المشرف للطائرة الأردنية".



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