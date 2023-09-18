Monday, 18 September 2023 10:36 GMT

خسارة قاسية لـ سلة الناشئين أمام نيوزيلندا في كأس آسيا بقطر

9/18/2023 2:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تعرض المنتخب الوطني للناشئين إلى خسارة قاسية أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-119 (النصف الأول 18-63) في لقاء جمعهما الاثنين، بصالة الريان في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول، بمواجهة كوريا الجنوبية عند الساعة 2:30 مساء الثلاثاء، في صالة الريان، وتلعب البحرين مع نيوزيلندا عند الساعة 11:30 صباحا، فيما ينتظر أن يلاقي "الصقور" المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بين منتخبات (الصين وماليزيا وكازاخستان والفلبين) في الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي، والذي ينطلق يوم بعد غد.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما البعض "كروس"، لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي، علما بأن البطولة الآسيوية تشكل محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال تركيا.
نيوزيلندا 119 الأردن 45
دخل مدرب المنتخب الوطني، الصربي ماركو فيليبوفيتش اللقاء معتمدا على الخماسي، سند غزال وعمر حجازي وحمزة شعبان وفيصل شوا وعبدالمجيد شديفات، فيما اعتمد المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي ليتون هادليتون على الخماسي، هايدن جونز وجامير ريد ولاكلان كراتي وأوسكار غودمان وجايمس ماثيوس.
وأمطر المنتخب النيوزيلندي سلة المنتخب الوطني بجملة من السلات المتنوعة لماثيوس وكودمان ودالو وبول، فيما كان شعبان وبشير وحجازي والجيبات يسجلون النقاط الثمان للمنتخب الوطني على استحياء خلال الفترة الأولى، بعدما افتقد الجهاز التدريبي إلى الحلول للتخلص من الدفاع الضاغط "مان تو مان" والذي طبقته نيوزيلندا من بداية الملعب، ومعه تمكنت من حسم نتيجة الفترة (33-8)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية أمام الأفضلية المطلقة لنيوزيلندا، لتتقدم في النصف الأول (63-18)، بعدما حسمت الفترة الثانية (30-10).
ولم تنجح محاولات لاعبي المنتخب الوطني في تقليص الفارق النقطي أمام نيوزيلندا، في ظل فوارق الخبرات والإعداد البدني والتحضير الخططي، الذي صب في مجمله لمصلحة نيوزيلندا، فيما اكتفى الجهاز التدريبي لـ "الصقور" بمراقبة المباراة وسط حالة من الاستسلام الواضح مع غياب الحلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليخسر المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة (45-119)، بعدما خسر الفترة الثالثة (15-23).
وبرز محمد آدم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 11 نقطة و3 متابعات بفاعلية 10، فيما كان جاكسون بول اللاعب الأبرز من جانب نيوزيلندا بتسجيله 15 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 24.
وقام المنتخب النيوزيلندي بـ45 متابعة (32 دفاعية و13 هجومية) مقابل 24 متابعة للمنتخب الوطني (15 دفاعية و9 هجومية)، وسجلت نيوزيلندا 45 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل صفر للمنتخب الوطني، الذي سجل نقطتين من الفاست بريك مقابل 51 نقطة لنيوزيلندا، و4 نقاط للمنتخب الوطني من الفرصة الثانية مقابل 19 نقطة لنيوزيلندا، والتي ساهمت دكة بدلائها في تسجيل 76 نقطة مقابل 24 نقطة جاءت عبر "بنش" المنتخب الوطني.



MENAFN18092023000072011014ID1107091974

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث