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توطين وأقلمة المال العربي بدلا من عولمته

9/18/2023 2:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الدكتور أديب حداد *







عمان- لقد حان الوقت ودقت ساعة العمل العربي المشترك لأخذ زمام المبادرة بشكل جماعي للحفاظ على مؤسساتنا المالية واقتصاداتنا الوطنية للخروج من مأزق الصراعات المالية المتلاحقة.
فلقد بات واضحا أن عمق الزلازل المالية والاقتصادية ووصولها مرحلة التدمير الشامل للنظام الاقتصادي العالمي قد خلق انطباعا لدى دول العالم بفقدان الثقة في هذا النظام والخوف من عودة أزمة الكساد الاقتصادي الكبير عام 1929 نتيحة لفشل تنظيم عمل النظام المالي الأميركي.
فاستمرار تصدير الازمات المالية أمر حتمي بسبب الديناصور الذي يسمى " العولمة"، حتى أن الحكومة الاميركية تدخلت اخيرا للحفاظ على استقرارها الاقتصادي وحماية مؤسساتها المالية لإنقاذها من سلبيات العولمة.
وفي ظل المخاوف من اندلاع ازمات مالية جديدة ودخول الاقتصادات العربية في دائرة الركود الاقتصادي العالمي طويل الاجل، فإن القلق يتزايد على الاستثمارات العربية في الخارج، لأنها ستظل مهددة بهذه الازمات من حين الى آخر. وهذا يتطلب التضامن العربي من اجل الحفاظ على الاموال العربية في الخارج والعمل على عودتها الى الاسواق العربية.
وبالرغم من عدم وجود بيانات موثقة تحدد استثمارات الدول العربية في الخارج، تشير معظم التقديرات الاولية إلى ان الدول العربية النفطية تعتبر من اكثر الدول العربية انفتاحا واندماجا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، حيث اصبحت اموالها جزءا اساسيا من اقتصادات الدول الرأسمالية.
وحسب التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، فقد تجاوز حجم الاصول الاجنبية لمجلس التعاون الخليجي في الخارج 3.4 تريليون دولار. وتشمل هذه الاصول الاستثمارات الضخمة في سندات حكومية وودائع مصرفية واسهم بنوك وشركات كبرى وفنادق وعقارات واندية رياضية. وتقدر حجم الاموال الخليجية المستثمرة في اميركا حوالي 2 تريليون دولار، منها حوالي 1.4 تريليون دولار للسعودية وحوالي 450 مليار دولار اموال كويتية يليها الأموال الإماراتية والقطرية بحوالي 60 مليار دولار لكل منهما والباقي لدول الخليج العربي الاخرى.
ومن المعلوم ايضا، وحسب تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، ان استثمارات دول الخليج العربي في اذونات وسندات الخزانة الأميركية تبلغ حوالي 320 مليار دولار، تملك السعودية منها حوالي 155 مليار دولار ثم قطر 62 مليار دولار والكويت 50 مليار دولار والامارات 45 مليار دولار. وتشكل حيازة جميع الدول العربية ما يقارب 4.5 ٪ من السندات الاميركية في الخارج والبالغة 7.4 تريليون دولار.
ان كل هذه المؤشرات والتقديرات المالية والاقتصادية تقودنا الى الاستنتاج المنطقي لطرح بعض التساؤلات على المؤسسات الرسمية العربية لمواجهة تصدير الازمات المالية ووقف زحفها وتداعياتها علينا جميعا.
فهل من اجراءات عربية سريعة لمعالجة الاضرار الناجمة عن تلك الازمات التي تطول انظمتنا المالية واقتصاداتنا العربية برمتها؟ وكيف تستطيع الدول العربية اعادة استثمار اموالها المتراكمة في الدول الرأسمالية الى داخل وطننا العربي بعيدا عن عولمتها؟
وحسب قناعتي، أن هذه التساؤلات المطروحة تتطلب دعوة العرب جميعا الآن وقبل فوات الأوان وبشكل سريع العمل على اتخاذ قرارات جريئة لحماية الاستثمارات العربية في الخارج من تداعيات التفجيرات المالية المرتقبة، فلا أحد ينكر أن إفلاسات المؤسسات المالية الأميركية ادت الى إلحاق خسائر فادحة بالاستثمارات العربية وبخاصة استثمارات دول الخليج العربي. لهذا أصبحنا بحاجة ماسة الى اتخاذ اجراءات عربية موحدة وواقعية والتخلي عن الافكار الاقتصادية الجاهزة وربط اقتصاداتنا باقتصادات الدول الرأسمالية بسبب التحولات الجذرية في الاوضاع الاقتصادية الدولية بعد الازمات المالية العالمية.
ناهيك عن ان سحب الاموال العربية واعادة تدويرها داخل الوطن العربي سيحدث خللا في النظام الاقتصادي للدول الرأسمالية التي تستخدم هذه الاموال لحل مشكلاتها المالية والاقتصادية المتراكمة بسبب الازمات المالية المتعاقبة. كما ان هذه الاموال مهددة من مخاطر تأكل قيمتها الحقيقية بسبب تقلبات اسعار الصرف والتضخم واحتمال التوقف عن السداد او تجميد الاموال والسيطرة عليها كما حدث لاموال عدة دول عربية ونامية، بسبب الافلاسات التي حلت بالمؤسسات المالية الكبرى في الدول الرأسمالية.
وبالرغم من المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية العربية والدولية التي تعترض سبل استقطاب وتدوير الاموال العربية عبر القنوات العربية، فلا بد ان تكون لأقلمة استثمار هذه الأموال سياسة اقتصادية واضحة المعالم وذلك بتبني استراتيجية بعيدة المدى لتعاون اقليمي عربي موحد تتضمن توفير الاطر المؤسسية والتقنيات الحديثة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تساعد على توظيف هذه الاموال في افضل المجالات الاستثمارية، كذلك توفير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية داخل الوطن العربي، وتسهيل عمليات إدخال وإخراج رؤوس الأموال وتحويل عوائد الاستثمار لأصحابها. ناهيك عن اعطاء الصلاحيات لصندوق النقد العربي التي تخوله بالتفاوض وفق اسس ومعايير يتفق عليها مع الاطراف الاجنبية من اجل اعادة تدوير الاموال العربية داخل الوطن العربي.
وخلاصة الامر، فالأزمات المالية العالمية علمتنا دروسا جديدة في الفكر الاقتصادي الحديث، علمتنا ان المال العربي مكانه الطبيعي الوطن العربي، وأن السوق العربية قادرة على استيعاب الأموال العربية المهاجرة بشكل يخدم الأمة العربية اقتصاديا واجتماعيا. كما علمتنا اننا قادرون في الوطن العربي لتحقيق ما نصبو اليه بتضامننا وتكاتفنا وامكاناتنا المادية والبشرية. وعلمتنا اخيرا ان النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي يقترب من بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن الاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع شعوب العالم.

*أكاديمي وخبير مالي واقتصادي



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