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شراكة بين كابيتال بانك وuwallet لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني

9/18/2023 2:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع كابيتال بنك وUWallet - المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية- مؤخراً اتفاقية شراكة إستراتيجية يعمل بموجبها الجانبان على توسيع نطاق انتشار نقاط البيع الإلكترونية داخل المملكة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة لشريحة أكبر من التجار وتوفير وسائل دفع متطورة وآمنة لزبائنهم.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتيح UWallet خدمة قبول الدفع الإلكتروني وتوفير نقاط البيع الإلكترونية للعملاء من أصحاب الأعمال والتجار مباشرة، كخدمة إضافية لتسهيل وتطوير أعمالهم، مما يعني فرصاً جديدة للتجار لزيادة مبيعاتهم، وتحسين تجربة العملاء لديهم من خلال توفير وسائل دفع مرنة وموثوقة ومريحة لهم.
وفي تعليق له على هذه الشراكة، أوضح رئيس إدارة خدمات الدفع السيد رجائي عجور قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع UWallet حيث ستدعم هذه الشراكة قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة ونقاط البيع الإلكترونية.
وأضاف رجائي عجور نحن ملتزمون بتعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاع الخدمات المالية بالتعاون مع الشركات الرائدة في المملكة لزيادة قاعدة الخدمات المقدمة لعملائنا، ونهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتسهيل العمليات التجارية لشريحة واسعة من التجار وأصحاب الأعمال في المملكة. مما يدعم الإستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات: "فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع كابيتال بنك ونتطلع إليها باعتبارها إحدى ركائز عملنا التي ستمكننا من تعزيز تواجدنا في السوق الأردني وتقديم حلول دفع إلكترونية مبتكرة من خلال أجهزة نقاط البيع POS للتجار وأصحاب الأعمال. نحن ملتزمون بتطوير تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل العمليات التجارية، ونتطلع إلى تحقيق نجاح مشترك يعود بالفائدة على الجميع."
وأشار الدكتور نشيوات إلى الإنجازات التي حققتها UWallet منذ إطلاقها في السوق الأردني، وإلى دورها الاستثنائي في دعم جهود البنك المركزي الأردني في عملية التحول الرقمي وتعزيز مستويات الشمول المالي في المملكة، من خلال تقديم باقة من خدمات الدفع والخدمات المصرفية لمساعدة قاعدة عملائها المتنامية في نمو وتعزيز أعمالهم.
وبهذه الشراكة يؤكد كابيتال بنك
وUWallet التزامهما المشترك في دعم التكنولوجيا المالية وزيادة مستويات الشمول المالي في المملكة من خلال توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة للعملاء.



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