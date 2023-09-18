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بهدف قاتل الفيصلي يخسر أمام ناساف الأوزبكي

9/18/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض النادي الفيصلي لخسارة في مستهل مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بهدف قاتل أمام ناساف الأوزبكي



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