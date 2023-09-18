بهدف قاتل الفيصلي يخسر أمام ناساف الأوزبكي

بهدف قاتل الفيصلي يخسر أمام ناساف الأوزبكي
التاريخ
9/18/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تعرض النادي الفيصلي لخسارة في مستهل مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بهدف قاتل أمام ناساف الأوزبكي
MENAFN18092023000072011014ID1107091971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.