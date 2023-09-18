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دور قطاع المياه في تعزيز النمو الاقتصادي

9/18/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
المهندس إياد الدحيّات







أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله ورعاه– في عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق نحو بناء اقتصاد متنوع ومرن، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 مليار دينار وخلق 2,6 مليون فرصة عمل بحلول العام 2033. ويتطلب ذلك تمويلا رأسماليا بقيمة 41 مليار دينار أردني، يشكل منه التمويل الأجنبي والمحلي من الاستثمارات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 مليار دينار أردني، في حين تغطي الاستثمارات الحكومية المبلغ المتبقي.
وتعد استدامة مصادر المياه بالغة الأهمية للنشاط الاقتصادي والنمو والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ. وتحقيقًا لهذه الغاية، استهدفت الرؤية وضع نموذج لإدارة المياه واعتباره من محركات النمو، حيث سيؤدي تناقص إمدادات المياه إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. ولإطلاق امكانات قطاع المياه، لا بد من التفكير بطرق مبتكرة لتطوير عمل القطاع وتهيئة البيئة داخله وتحديد فرص المشاريع للاستثمار في البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.
لقد اعتمد نموذج حوكمة وعمل القطاع تاريخياً على قيام الوزارة بإدارة وتمويل كافة مراحل وسلسلة أعماله واستثماراته من خلال مؤسسات وشركات محدود المسؤولية مملوكة للحكومة، فضلاً عن قيامها بمراقبة وتقييم أداء القطاع، بدءاً من إنتاج المياه ونقلها من المصادر المختلفة حتى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين. وانعكس ذلك سلباً على مؤشرات القطاع وانخفاض كفاءة الأداء نتيجة غياب الشفافية وأدوات المساءلة الإدارية، حيث ما يزال الوضع المالي والتشغيلي يشكل تحدياً كبيراً مع مديونية تقارب 3 مليارات دينار، وارتفاع كميات فاقد المياه إلى ما يقارب 230 مليون متر مكعب سنوياً، وعدم استرداد الكلف التشغيلية، وعدم كفاية الموازنات الجارية والمخصصات المالية المتوفرة لصيانة وتشغيل أصول ومرافق المياه والصرف الصحي وفق المعايير الدولية (والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 4 مليارات دينار)، مع الاستمرار في تخصيص الجزء الأكبر منها لتغطية كلف الأجور وفاتورة الطاقة المتزايدة.
وهذا يحتم إعادة هيكلة قطاع المياه وتطوير نموذج للحوكمة وخلق بيئة عمل جديدة تتوافق مع المبادئ الواردة في خطة التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام لتمكين القطاع الخاص، وإعداد المبادرات والمشاريع لحل التحديات وخلق الفرص التي تساهم في النمو الاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتمويل وتملّك أصول ومرافق المياه والصرف الصحي القائمة وتمويل وتنفيذ الاستثمارات المستقبلية وتحسين الأداء المالي والتشغيلي ونوعية الخدمات، مقابل أن يصبح دور وزارة المياه والري مرتكزاً على امتلاك حقوق تطوير مصادر المياه، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات العالمية والاقليمية الاستراتيجية، وكذلك تطوير وبناء قدرات الشركات الناشئة والمتوسطة الوطنية، بعد أن يتم تحويل ملكية شركات المياه القائمة من ملكية حكومية بحتة لتصبح مساهمة عامة بعد أن يتم نقل الأصول لها في مناطق عملها الجغرافية.
وفيما يخص الاستدامة المالية في قطاع المياه التي تعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع الشراكة، فقد أشار تقرير النصف الأول لهذا العام المتعلق بتقدم سير العمل لقطاع المياه ضمن البرنامج الحكومي التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) إلى قيام وزارة المياه والري بإعداد خطة الاستدامة المالية التي تهدف لرفع كفاءة عمليات قطاع المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية. ومن ضمن البنود الواردة في هذه الخطة إعداد مقترح لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تصل إلى 4.6 %، بهدف تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه، وأعمال الصيانة.
ومن الضروري هنا أن تقوم وزارة المياه والري بالعمل في مسارين متوازيين، وبعد أن تم إقرار تعرفة المياه الجديدة، من أجل حفظ حق الأسر الأردنية في الحصول على خدمات مياه وصرف صحي أفضل وبالتعرفة العادلة وهما، أولاً العمل بشكل جدّي على رفع كفاءة أداء شركات المياه المملوكة للحكومة ونشر تقارير الأداء الخاصة بها بشكل دوري شفاف، وعدم تحميل المواطنين الكلفة المترتبة على فاقد المياه في تعرفة المياه الجديدة، ومتابعة تخفيض فاقد المياه الناتج عن عدم كفاءة العمليات، حيث إن ارتفاع نسب الفاقد تؤدي إلى خسارة إيرادات نتيجة عدم فوترة المياه وبالتالي زيادة العجز المالي للقطاع، وثانياً إطلاق منصة إلكترونية بهدف توعية المواطنين حول الأسس التي تم اعتمادها لتحديد عدد شرائح الاستهلاك وقيمة الدعم لكل شريحة استهلاك حسب التعرفة الجديدة بشكل شفاف، وتوضيح طريقة احتساب الفواتير الشهرية ونشر ايضاحات تبيّن كميات الاستهلاك الشهرية وقيمة الاستهلاك القديمة والجديدة واستقبال الاستفسارات والشكاوى بشكل مستمر ودراسة إمكانية تقديم صندوق المعونة الوطنية دعماً نقدياً مباشراً للأسر الفقيرة التي لن تتمكن من دفع ما يترتب عليها من قيم الفواتير الشهرية. ويتم كذلك اعتماد المنصة لإيصال رسائل مستمرة حول كل ما يتعلق بتقدم سير العمل في تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه ومؤشرات أداء قطاع المياه.
ويعتبر قطاع المياه من القطاعات الرئيسية التي نفذت مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص، حيث تم سابقاً تنفيذ كل من مشروع جر مياه الديسي الذي بلغت كلفته الرأسمالية مليار دولار أميركي والذي يوفر حالياً 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه، ومشروع محطة تنقية مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء التي بلغت كلفتها الرأسمالية بمرحلتيها 350 مليون دولار أميركي والتي تعالج 70 % من كميات الصرف الصحي الناتجة في المملكة. ولقد شهدت السنوات الماضية بعض المحاولات لتنفيذ عدد من مشاريع الشراكة الأخرى كمشروع ناقل البحرين والمشاريع التي انبثقت عن مؤتمر لندن عام 2019 دون أي جدوى.
ولعل تنفيذ مشروع التحلية والناقل الوطني للمياه الذي تزيد كلفته الرأسمالية على 3 مليارات دولار أميركي سيساهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد الأردني وزيادة التنمية الاقتصادية بأوجه متعددة ويحقق الأمن المائي المنشود. ولا بد من تسريع وتيرة عمل المشروع الذي جرى تأجيل استلام عروضه مرات عدة، عن طريق فصله لجزئين دون تأخير تنفيذ أحدهما على الآخر وهما نظام نقل المياه الوطني الاستراتيجي ومحطة تحلية المياه في مدينة العقبة، على أن يتم توثيق هذا الفصل من خلال دراسة جدوى مفصلة يتم إعدادها من قبل طرف ثالث محايد معيّن وبمشاركة من قبل كافة الجهات التمويلية الدولية والخاصة التي التزمت بتقديم التمويل للمشروع، على أن تتم استشارة الشركات المهتمة بالمشروع بنتائجها حتى يتم تفادي عدم الحصول على عدد كافٍ من المطورين من المشروع في فترة لاحقة.
وختاماً يجب الاسراع في تنفيذ المزيد من المشاريع في قطاع المياه على مبدا الشراكة من أجل تحقيق الأمن المائي وخلق فرص العمل للشباب ودعم القطاعات الأخرى وجذب الاستثمارات العالمية والمحلية. وهنالك مجموعة كبيرة من المشاريع التي يمكن طرحها للقطاع الخاص (التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار) ما تزال بانتظار اتخاذ القرار منذ فترة ومنها مشاريع إعادة تأهيل المرافق القائمة ومشاريع تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي من شبكات مياه ومحطات معالجة الصرف الصحي التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

* الأمين العام الأسبق لسلطة المياه



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