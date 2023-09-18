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بيرنيز وإنترناشونال بروبرتي ميديا توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق جوائز عقارية خاصة بالسعودية

9/18/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعَّت "بيرنيز" الشركة الرائدة عالميًا في مجال العلاقات العامة والاستشارات، التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها؛ مذكرة تفاهم مع "إنترناشونال بروبرتي ميديا" الشركة العالمية التي تعتبر من أكثر المنظمات موثوقية في منح جوائز عقارية عالمية "International Property Awards".
يأتي توقيع المذكرة لاستكشاف فرص التعاون في المملكة العربية السعودية، وإطلاق جوائز عالمية تعتبر الأولى من نوعها في القطاع العقاري بالمملكة تستند على معايير عالمية ومعتمدة، ودعمها إعلاميًّا وتنظيميًّا؛ بما يُساهم في تحفيز المستثمرين لإطلاق المشروعات العقارية المُبتكرة التي من شأنها تعزيز جاذبية القطاع العقاري بالمملكة.
وسوف تكشف "بيرنيز" و"إنترناشونال بروبرتي ميديا" خلال الأشهر القادمة عن مشاريع إعلامية جديدة تنطلق من العاصمة السعودية الرياض، تواكب رؤية 2030 وتؤكد ريادة السعودية في المجال الإعلامي.
وقع مذكرة التفاهم كلٍ من محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنيز"، وستيورت شيلد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "إنترناشونال بروبرتي ميديا" وذلك على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي 2023" الحدث العالمي الأكبر في القطاع العقاري الذي استضافته العاصمة الرياض مؤخرًا.
وفي هذا السياق، قال محمد الحمود: تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع "إنترناشونال بروبرتي ميديا" ضمن حرصنا في "بيرنيز" على تطوير خدماتنا، ورفع مستوى القدرة التنافسية التي توفر أفضل الخدمات الاتصالية والإعلامية للسوق العقاري في المنطقة. واليوم تبرز المملكة العربية السعودية من خلال استضافتها أكبر معرض عقاري عالمي، كمركز اقتصادي كبير على خارطة الاقتصاد الدولي من خلال توفير بنية مستدامة لتطوير القطاع العقاري الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
من جانبه قال ستيورت شيلد: لا شك أن توقيع المذكرة مع "بيرنيز" يفتح لنا المجال لتقديم خبراتنا العالمية في تنظيم الجوائز العقارية، وإطلاق المبادرات الإعلامية الرائدة، من مدينة الرياض عاصمة المملكة التي تزدهر سريعًا في مختلف جوانب الحياة. لنساهم سويًا في دعم القطاع العقاري، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار العقاري، وتطوير مشاريع تُعنى برفع جودة الحياة.
ويحظى هذا التعاون الاستراتيجي بدعم كبير من "بيرنيز" التي توفر حلول الاتصال والعلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وتمتلك رؤية شاملة عن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
الجدير ذكره أن جوائز "إنترناشونال بروبرتي أواردز" العقارية انطلقت قبل نحو 30 عامًا في المملكة المتحدة، وحظيت بثقة القطاع العقاري في العالم لكون الجوائز التي تقدمها يُشرف عليها نخبة من أكثر من 100 محكم حول العالم والمتخصصين في العقارات والتسويق والتصميم الداخلي والتطوير والهندسة المعمارية.

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