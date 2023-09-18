883% نموا بإيرادات التقنية المالية

883% نموا بإيرادات التقنية المالية
التاريخ
9/18/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) قفزت قيمة إيرادات شركات التقنية المالية خلال العام الماضي إلى 2.8 مليار ريال مسجلة نموًا سنويًا بلغ 40% هو الأقل خلال 5 سنوات بعد أن سجلت نموًا مضاعفًا منذ 2018 والذي كانت فيه إيرادات التقنية المالية لا تتجاوز 285 مليون ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي وبيانات عدد من شركات التقنية المالية أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها بالعمل من قبل البنك المركزي السعودي تضاعف حوالي 9 مرات خلال 5 سنوات وزاد عددها من 6 شركات في 2018 إلى 59 شركة في 2022.
نمو الإيرادات
سجلت إيرادات التقنية المالية نموًا مستمرًا منذ 2018، حيث ارتفعت من 285 مليون ريال إلى 430 مليون ريال في 2019 وبنمو 51%، لتصل إلى 1 مليار ريال في 2020 بنمو سنوي بلغ 133%، لترتفع في 2021 إلى 2 مليار ريال بنمو سنوي 100% قبل أن تصل في 2022 إلى 2.8 مليار ريال وبنمو سنوي 40%.
نمو الأصول
وبالتزامن مع نمو الإيرادات سجلت الأصول نموًا أعلى، حيث بلغت نسبة زيادتها خلال 5 سنوات 1035% مرتفعة من 599 مليون ريال في 2018 لتصل إلى 1.3 مليار ريال في 2019 وبنمو 117%، وتقفز إلى 2.7 مليار ريال في 2020 بنمو 108%، ثم تصل إلى 6.5 مليارات ريال في 2021 بنمو 141% قبل أن تصل إلى 6.8 مليارات ريال في 2022.
مستهدفات التقنية المالية
وحسب بيانات البنك المركزي السعودي فإن قيمة الاستثمار بالتقنية المالية خلال 2023 تصل إلى 742 مليون ريال إلا أن الهدف الاستراتيجي أن تصل قيمة استثمار رأس المال الجريء في 2030 إلى 12.245 مليار ريال وبنمو سنوي مركب يصل إلى 798% حيث تستهدف الاستراتيجية أن تنمو الاستثمارات إلى 2.6 مليار ريال في 2025، ثم إلى 5.6 مليارات ريال في 2027 قبل أن تصل إلى 12.2 مليار ريال في 2030 من قيمة 232 مليون ريال تم تسجيلها في 2021.
Asf:
إجمالي إيرادات شركات التقنية المالية:
2018= 285 مليون ريال
2019= 430 مليون ريال = 51%
2020= 1 مليار ريال = 133%
2021= 2 مليار ريال = 100%
2022= 2.8 مليار ريال = 40%
خلال 5 سنوات= 883%
إجمالي أصول شركات التقنية المالية:
2018= 599 مليون ريال
2019= 1.3 مليار ريال= 117%
2020= 2.7 مليار ريال = 108%
2021= 6.5 مليارات ريال= 141%
2022= 6.8 مليارات ريال = 4.6%
خلال 5 سنوات= 1035%
المستهدفات الوطنية للتقنية المالية:
القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء بالتقنية المالية=
2021= 232 مليون ريال
2023= 742 مليون ريال
2025= 2.599 مليار ريال
2027= 5.645 مليارات ريال
2030= 12.245 مليار ريال
نسبة النمو حتى 2030= 5178%
متوسط النمو السنوي= 798%
MENAFN18092023000089011017ID1107091966
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