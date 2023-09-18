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883% نموا بإيرادات التقنية المالية

9/18/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) قفزت قيمة إيرادات شركات التقنية المالية خلال العام الماضي إلى 2.8 مليار ريال مسجلة نموًا سنويًا بلغ 40% هو الأقل خلال 5 سنوات بعد أن سجلت نموًا مضاعفًا منذ 2018 والذي كانت فيه إيرادات التقنية المالية لا تتجاوز 285 مليون ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي وبيانات عدد من شركات التقنية المالية أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها بالعمل من قبل البنك المركزي السعودي تضاعف حوالي 9 مرات خلال 5 سنوات وزاد عددها من 6 شركات في 2018 إلى 59 شركة في 2022.
نمو الإيرادات
سجلت إيرادات التقنية المالية نموًا مستمرًا منذ 2018، حيث ارتفعت من 285 مليون ريال إلى 430 مليون ريال في 2019 وبنمو 51%، لتصل إلى 1 مليار ريال في 2020 بنمو سنوي بلغ 133%، لترتفع في 2021 إلى 2 مليار ريال بنمو سنوي 100% قبل أن تصل في 2022 إلى 2.8 مليار ريال وبنمو سنوي 40%.
نمو الأصول
وبالتزامن مع نمو الإيرادات سجلت الأصول نموًا أعلى، حيث بلغت نسبة زيادتها خلال 5 سنوات 1035% مرتفعة من 599 مليون ريال في 2018 لتصل إلى 1.3 مليار ريال في 2019 وبنمو 117%، وتقفز إلى 2.7 مليار ريال في 2020 بنمو 108%، ثم تصل إلى 6.5 مليارات ريال في 2021 بنمو 141% قبل أن تصل إلى 6.8 مليارات ريال في 2022.
مستهدفات التقنية المالية
وحسب بيانات البنك المركزي السعودي فإن قيمة الاستثمار بالتقنية المالية خلال 2023 تصل إلى 742 مليون ريال إلا أن الهدف الاستراتيجي أن تصل قيمة استثمار رأس المال الجريء في 2030 إلى 12.245 مليار ريال وبنمو سنوي مركب يصل إلى 798% حيث تستهدف الاستراتيجية أن تنمو الاستثمارات إلى 2.6 مليار ريال في 2025، ثم إلى 5.6 مليارات ريال في 2027 قبل أن تصل إلى 12.2 مليار ريال في 2030 من قيمة 232 مليون ريال تم تسجيلها في 2021.
Asf:
إجمالي إيرادات شركات التقنية المالية:
2018= 285 مليون ريال
2019= 430 مليون ريال = 51%
2020= 1 مليار ريال = 133%
2021= 2 مليار ريال = 100%
2022= 2.8 مليار ريال = 40%
خلال 5 سنوات= 883%
إجمالي أصول شركات التقنية المالية:
2018= 599 مليون ريال
2019= 1.3 مليار ريال= 117%
2020= 2.7 مليار ريال = 108%
2021= 6.5 مليارات ريال= 141%
2022= 6.8 مليارات ريال = 4.6%
خلال 5 سنوات= 1035%
المستهدفات الوطنية للتقنية المالية:
القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء بالتقنية المالية=
2021= 232 مليون ريال
2023= 742 مليون ريال
2025= 2.599 مليار ريال
2027= 5.645 مليارات ريال
2030= 12.245 مليار ريال
نسبة النمو حتى 2030= 5178%
متوسط النمو السنوي= 798%

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